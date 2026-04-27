آزاد سازی ۲۰۰۰ میلیاردی اراضی کشاورزی در آمل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صمد کلاگر با اعلام این خبر بیان داشت: اجرای دستور قضایی موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در منطقه چلاو شهرستان آمل، به مساحت ۴۰ هزار مترمربع با حضور ماموران پلیس و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام شد.

وی افزود: این دستور قضایی در محدوده فعالیت بخش امامزاده عبدالله جهاد کشاورزی در زمینی به مساحت ۴۰ هزار متر مربع به ارزش ۲ هزار میلیارد ریال صورت پذیرفت.

جانشین انتظامی استان مازندران هدف از این اقدام را جلوگیری از تخریب اراضی ارزشمند کشاورزی و برخورد قانونی با ساخت‌ و سازهای غیرمجاز دانست.

سرهنگ کلاگر خاطرنشان کرد: این عملیات با حضور ماموران پلیس پیشگیری و پلیس امنیت اقتصادی شهرستان آمل، فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی استان مازندران و جهاد کشاورزی شهرستان آمل به مرحله اجرا رسید.