به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی از دقایقی قبل حملات سنگینی به جنوب و شرق لبنان شروع کرده است.

خبرنگار شبکه الجزیره از انجام حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک‌های تبنین، تولین، کفرا، فرون، الغندوریه، زوطر الشرقیه و یاطر در جنوب لبنان خبر داد.

مناطق واقع میان شهرک های المالکیه و الشعیتیه در صور در جنوب لبنان نیز از سوی جنگنده های اسرائیلی بمباران شد.

منابع خبری اعلام کردند که شهرک مجدل سلم نیز هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

همزمان، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که برای نخستین بار از زمان اعلام آتش‌بس، موجی از حملات هوایی را در منطقه بقاع آغاز کرده است.

در بیانیه ارتش اسرائیل ادعا شده است: ما حملاتی به زیرساخت های حزب الله در بقاع و برخی مناطق دیگر در جنوب لبنان شروع کرده ایم.

همزمان منابع خبری از حملات رژیم صهیونیستی به منطقه الشعره و نیز تپه های اطراف شهرک جنتا در بقاع در شرق لبنان خبر دادند.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان نیز از حملات رژیم صهیونیستی به المنصوری و الطیری، تبنین و یاطر ه خبر داد. منطقه میان مجدل سلم و الجمیجمه نیز از سوی جنگنده های رژیم صهیونیستی بمباران شد.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی ساعتی پیش روستای «الصوانه»‌در جنوب لبنان را هدف قرار دادند که در اثر آن، دو نفر شهید و چند تن زخمی شدند که در بین آن‌ها کودکانی نیز، هستند.

از سوی دیگر ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی همچنان به انفجار و تخریب خانه‌های غیرنظامیان در شهرک الطیبه در جنوب لبنان ادامه می‌دهد.