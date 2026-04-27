وزش باد شدید، رگبار و گردوخاک در تهران تا پایان هفته

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحلیل نقشه‌های همدیدی و داده‌های پیش‌بینی، وضعیت جوی استان تهران در پنج روز آینده متفاوت و تا حدودی ناپایدار پیش‌بینی می‌شود.

کارشناسان هواشناسی می‌گویند آسمان استان عمدتاً صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود، اما در برخی ساعات با افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده همراه می‌شود.

تا روز پنج‌شنبه (۱۰ اردیبهشت) در پارهای از نقاط، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین مناطق جنوبی و غربی استان گاهی با پدیده گردوخاک مواجه خواهند شد.

از امروز تا روز چهارشنبه (۹ اردیبهشت)، به ویژه در ساعات بعد از ظهر و شب، افزایش ابرناکی، بارش باران، رگبار و رعد و برق و حتی احتمال بارش تگرگ (به ویژه در نیمه شمالی و غربی استان) وجود دارد.

طی روزهای پنج‌شنبه و جمعه از میزان ناپایداری کاسته خواهد شد و آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات انتظار می‌رود.

