  1. استانها
  2. تهران
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱

وزش باد شدید، رگبار و گردوخاک در تهران تا پایان هفته

تهران-اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرده که از امروز تا روز پنج‌شنبه، آسمان پایتخت در برخی ساعات همراه با وزش باد نسبتاً شدید، رگبار پراکنده و رعد و برق خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحلیل نقشه‌های همدیدی و داده‌های پیش‌بینی، وضعیت جوی استان تهران در پنج روز آینده متفاوت و تا حدودی ناپایدار پیش‌بینی می‌شود.

کارشناسان هواشناسی می‌گویند آسمان استان عمدتاً صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود، اما در برخی ساعات با افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده همراه می‌شود.

تا روز پنج‌شنبه (۱۰ اردیبهشت) در پارهای از نقاط، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین مناطق جنوبی و غربی استان گاهی با پدیده گردوخاک مواجه خواهند شد.

از امروز تا روز چهارشنبه (۹ اردیبهشت)، به ویژه در ساعات بعد از ظهر و شب، افزایش ابرناکی، بارش باران، رگبار و رعد و برق و حتی احتمال بارش تگرگ (به ویژه در نیمه شمالی و غربی استان) وجود دارد.

طی روزهای پنج‌شنبه و جمعه از میزان ناپایداری کاسته خواهد شد و آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات انتظار می‌رود.

آسمان تهران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه:

  • روز دوشنبه (۸ اردیبهشت): قسمتی ابری، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر، وزش باد شدید، رگبار و رعد و برق، احتمال گردوخاک. بیشینه دما: ۲۶ درجه، کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد.

  • روز سه‌شنبه (۹ اردیبهشت): کمی ابری تا نیمه‌ابری، در برخی ساعات افزایش ابر، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید با احتمال گردوخاک. بیشینه دما: ۲۸ درجه، کمینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها