۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۵

هوای پایتخت از امروز خنک‌تر می‌شود

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران با بیان اینکه طی دو روز آینده کاهش دما خواهیم داشت، گفت: برای سه روز بعد نیز نوسانات محدود دما پیش‌بینی می‌شود.

حمیدرضا خورشیدی مدیرکل هواشناسی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیش‌بینی آسمان صاف تا کمی ابری طی پنج روز آینده خبر داد و گفت: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیشیابی، در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد مورد انتظار است.

وی با اشاره به هشدار سطح زرد شماره ۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ افزود: تا روز یکشنبه در بعضی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک، به‌ویژه‌ در نیمه جنوبی و غربی استان پیش‌بینی میشود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با بیان اینکه طی دو روز آینده کاهش دما خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: برای سه روز بعد نیز نوسانات محدود دما پیش‌بینی میشود.

      كار فقط كار خدا هر سالي به نحوي هوا پلكاني با فصل حركت ميكند كه اين تغيير نرم باعث تطبيق بدن با محيط كه طبيعت با سرعت و روند مشخص شكل داده ميشود

