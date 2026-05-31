حمیدرضا خورشیدی مدیرکل هواشناسی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیش‌بینی آسمان صاف تا کمی ابری طی پنج روز آینده خبر داد و گفت: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیشیابی، در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد مورد انتظار است.

وی با اشاره به هشدار سطح زرد شماره ۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ افزود: تا روز یکشنبه در بعضی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک، به‌ویژه‌ در نیمه جنوبی و غربی استان پیش‌بینی میشود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با بیان اینکه طی دو روز آینده کاهش دما خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: برای سه روز بعد نیز نوسانات محدود دما پیش‌بینی میشود.