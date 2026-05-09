حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی اظهار داشت: طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه‌ابری، در برخی ساعات همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی میشود.

وی افزود: امروز (پیرو هشدار سطح زرد شماره ۸ مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) ناپایداری‌های جوی در سطح استان حاکم است که طی آن افزایش ابر و وزش باد، به‌ویژه در مناطق شمالی و ارتفاعات، همراه با رگبار و رعد و برق پراکنده مورد انتظار است، همچنین وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در نیمه جنوبی استان گاهی همراه با گردوخاک، کاهش دید و کاهش موقت کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران خاطرنشان کرد: از فردا تا روز دوشنبه با کاهش ناپایداری‌ها، آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود، اما از اواسط وقت روز سه‌شنبه با نفوذ سامانه بارشی جدید، افزایش ابرناکی، وزش باد شدید و در برخی مناطق رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.