داداشی: بیشترین بارندگی خراسان شمالی در کلات اسفراین ثبت شد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی بیانگر جو ناپایدار طی روزهای پنجشنبه تا اوایل شب جمعه در خراسان شمالی است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: پدیده غالب برای روز پنجشنبه وزش باد نسبتاً شدید و در اکثر نقاط استان بارش باران، در پاره‌ای از نقاط رگبار و رعدوبرق (به‌ویژه در نیمه شرقی) با احتمال تگرگ و در ارتفاعات مه گرفتگی پیش‌بینی می‌گردد.

وی افزود: روز جمعه تا اوایل شب جو ناپایدار خواهد بود و بیشتر در نوار شرقی خراسان شمالی احتمال بارش باران وجود دارد.

داداشی تصریح کرد: از اواخر وقت روز جمعه جو پایدار شده و تا اواسط هفته آینده آسمان در اکثر ساعت‌ها صاف و آفتابی خواهد بود و پدیده غالب وزش باد است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصرین کرد: بیشترین بارندگی تا این لحظه از ایستگاه کلات اسفراین به میزان ۱۸.۶ میلیمتر گزارش شده است.

وی در پایان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، خنک‌ترین نقطه خراسان شمالی از ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۷ درجه و گرم‌ترین نقطه از ایستگاه اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۳۱ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است. طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۱۰ و بیشینه آن ۲۵ درجه سانتی‌گراد بوده است.