۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

ایجاد بیش از یک هزار مگاوات نیروگاه‌ خورشیدی در ساوه دستور کار است

ساوه- فرماندار ساوه گفت: این شهرستان با بهره‌مندی از موقعیت جغرافیایی ممتاز ، در خط مقدم توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مرکزی قرار گرفته و ایجاد بیش از یک هزار مگاوات ظرفیت جدید دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر،سید مهدی حسینی صبح چهارشنبه با اشاره به اختصاص ۲ هزار و ۶۰۰ مگاوات از برنامه پنج هزار مگاواتی انرژی خورشیدی استان مرکزی به این شهرستان گفت: علاوه بر پیشرفت قابل توجه پروژه های ساوه ،ساخت حدود یک هزار و ۸۰ مگاوات ظرفیت جدید نیز در دستور کار است.

وی گفت: ساوه به‌دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب، ظرفیت بالای شبکه برق و شرایط اقلیمی مطلوب، به یکی از قطب‌های اصلی توسعه انرژی خورشیدی در استان تبدیل شده است.

فرماندار ساوه با قدردانی از سرمایه‌گذاران پیشرو در این حوزه اظهار کرد: ساخت این میزان نیروگاه خورشیدی نشان‌دهنده عزم جدی بخش خصوصی و همراهی دستگاه‌های اجرایی است و همکاری مؤثر سازمان منابع طبیعی، تسریع در فرآیند واگذاری‌ها، برگزاری جلسات هماهنگی و انعقاد قراردادها، نقش مهمی در پیشتازی ساوه در این حوزه داشته است.

فرماندار ساوه از ایجاد فضای رقابتی میان سرمایه‌گذاران به‌عنوان یک مزیت یاد کرد و گفت: اولویت اتصال به شبکه برای پروژه‌هایی است که زودتر به بهره‌برداری برسند،سیاستی که به افزایش بهره‌وری و جلوگیری از هدررفت ظرفیت‌ها کمک می‌کند.

وی همچنین بر استفاده حداکثری از توان سرمایه‌گذاران بومی تأکید کرد و افزود: باید از خروج سرمایه از شهرستان جلوگیری شود.

حسینی با اشاره به چالش‌های حوزه آب، مدیریت سیلاب‌ها را یکی از مهم‌ترین نیازهای شهرستان دانست و گفت: ساوه جزو مناطق دارای تنش آبی است و سیلاب‌هایی که هر چند سال یک‌بار رخ می‌دهند، در صورت نبود مدیریت مناسب، علاوه بر خسارت به زیرساخت‌ها، موجب هدررفت منابع ارزشمند آب می‌شوند.

وی تصریح کرد: ضروری است با همکاری شرکت آب منطقه‌ای و سازمان منابع طبیعی، طرح‌های جامع در حوزه مهندسی رودخانه، آبخیزداری و تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها اجرا شود تا ضمن مهار سیلاب‌ها، امکان استفاده هدفمند از منابع آب فراهم شود.

وی ادامه داد: ویژگی‌های توپوگرافیک منطقه و جریان آب به سمت دشت‌های شرقی، فرصت مناسبی برای اجرای این طرح‌ها ایجاد کرده است.

فرماندار ساوه همچنین اقدامات انجام‌شده در حوزه بیابان‌زدایی را مثبت ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد که این روند در سال‌های آینده نیز ادامه یابد تا مردم بیش‌ازپیش از مزایای خدمات منابع طبیعی بهره‌مند شوند.

