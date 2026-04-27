به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، مشاور سیاسی رئیس امارات متحده عربی به قدرت ایران حتی بدون در اختیار داشتن سلاح هسته‌ای اذعان کرد.

«انور قرقاش» طی سخنانی بدون اشاره به قرار گرفتن خاک، آب و حریم هوایی کشورش در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تجاوز به ایران ادعا کرد: ترمیم آسیبی که به روابط با ایران پس از جنگ وارد شده است، آسان نیست.

وی در بخش دیگری از سخنانش اذعان کرد: ایران حتی بدون در اختیار داشتن سلاح هسته ای مانند یک ابرقدرت رفتار می کند.

در حالی که مقام های جمهوری اسلامی همواره اعلام کرده اند که ساخت سلاح هسته ای در راهبرد دفاعی ایران جایی ندارد، این مقام اماراتی در موضعی ایران هراسانه مدعی شد: تصور کنید اگر ایران چنین سلاحی در اختیار داشت چه اتفاقی می افتاد.

انور قرقاش همچنین گفت که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در سال‌های اخیر «سیاست مهار ایران را از طریق میانجیگری‌ها، مشارکت‌های انرژی، توافق‌های راهبردی و روابط تجاری دنبال کرده اند اما این سیاست‌ها به‌طرزی تأسف‌بار شکست خورده‌اند و اکنون با یک بازنگری اساسی مواجه هستیم».