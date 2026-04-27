به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبدالهی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در فروردین‌ماه سال جاری ده‌ها پرونده در حوزه‌های مختلف از جمله اختلافات خانوادگی، دعاوی مالی و پرونده‌های صنفی با تلاش شوراهای حل اختلاف و بدون ورود به فرآیند دادرسی به سازش ختم شده است.

وی با اشاره به نمونه‌ای از این پرونده‌ها در شهرستان سربیشه افزود: یک زوج پس از سال‌ها اختلاف و طرح چندین پرونده، با میانجیگری و اقدامات اصلاحی شورا، به زندگی مشترک بازگشتند.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی ادامه داد: در قاین نیز بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های ارجاعی شوراهای حل اختلاف با صلح و سازش مختومه شده و در برخی موارد نیز دعاوی سنگین مالی و ملکی با ارزش میلیاردی به توافق طرفین پایان یافته است.

عبدالهی همچنین از حل‌وفصل ۱۷ پرونده کارگری و کارفرمایی در قاین و سازش در ۴۰ پرونده حقوقی و کیفری در طبس خبر داد و گفت: این روند نقش مؤثری در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی داشته است.

وی در پایان افزود: در بشرویه نیز یک پرونده مالی به ارزش ۲.۵ میلیارد ریال با رضایت طرفین به سازش ختم شد که نشان‌دهنده تقویت رویکرد عدالت ترمیمی در استان است.