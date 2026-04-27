مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر: نیازمندان در اولویت دریافت خدمات مسکن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند عصر دوشنبه در نشست مشترک مدیران کل کمیته امداد و بنیاد مسکن استان بوشهر به منظور بررسی آخرین وضعیت مددجویان آسیب دیده از جنگ و سیل با تشریح خدمات بنیاد مسکن در محرومیت زدایی اظهار کرد: اجرای طرح‌های ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی در شهرها و روستاها، واگذاری زمین، پرداخت تسهیلات کم‌بهره، مقاوم‌سازی واحدهای فرسوده روستایی و مشارکت در پروژه‌های حمایتی از جمله خدمات این بنیاد در مسیر کاهش محرومیت مسکن است.



مدیر کل بنیاد مسکن استان بوشهر ادامه داد : همکاری مستمر بنیاد مسکن با کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز موجب شده خانواده‌های تحت پوشش این نهاد در اولویت دریافت خدمات ساخت و تحویل مسکن قرار گیرند.

وی با اشاره به رسیدگی واحدهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم گفت: یک روز پس از آغاز جنگ تحمیلی، ستاد بازسازی جنگ در بنیاد مسکن تشکیل شده و همکاران ما علی رغم خطرات جانی جنگ تا آخر پای کار ایستاده اند و واحدهای آسیب دیده را شناسایی و کارشناسی می کردند.



وی با اشاره به آمار مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان که خدمات ناشی از آسیب جنگ را دریافت کردند گفت: تا کنون ۴۰ خانوار کمک های تعمیر و مقاوم سازی مسکن و یا کمک های بلاعوض و لوازم خانگی و معیشتی دریافت کردند.



مدیر کل بنیاد مسکن استان بوشهر با تاکید بر ادامه امداد رسانی به بقیه مددجویان شناسایی شده گفت: تداوم تعامل و برنامه‌ریزی مشترک با کمیته امداد برای شناسایی دقیق و خدمت رسانی به محرومان آسیب دیده بسیار تاثیر گذار است که امیدواریم با شناسایی به موقع و صحیح واجدان شرایط، زمینه حل مشکلات آنها فراهم شود.

این نشست مشترک در راستای بررسی آخرین وضعیت مددجویان تحت حمایت کمیته امداد از تبعات جنگ تحمیلی سوم و همچنین سیل و بارندگی ها انجام شد.

در ادامه این جلسه، مدیران و کارشناسان دو دستگاه پس از بحث و تبادل نظر، بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر میان یکدیگر برای شناسایی، معرفی و امداد رسانی سریع واحدهای آسیب‌دیده مددجویان از جنگ تحمیلی سوم و سیل تأکید کردند و تفاهم‌نامه‌های مشترک فی مابین از سال ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت.