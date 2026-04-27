توسعه حرم سلطان سید جلال الدین آستانه با حفظ حقوق کسبه تضمین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اسماعیل تدینی عصر دوشنبه در مراسم بزرگداشت امامزادگان، ویژه حضرت سلطان سید جلالالدین اشرف(ع) در آستانهاشرفیه، با بیان اینکه پنج مؤلفه قدرت ایران را تشکیل میدهد، اظهار کرد: دشمن روی این پنج مؤلفه سرمایهگذاری کرده و نخستین مؤلفه، ایمان، قرآن و باور مردم به خداست که قدرت اعتقادی کشور را شکل میدهد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان با اشاره به نقش بقاع متبرکه افزود: بقاع متبرکه و اماکن مذهبی همچون فرودگاهی هستند که انسان میتواند از آن اوج بگیرد و به لذت و رشد معنوی برسد.
وی گفت:نگاه حداقلی به دین و محدود کردن آن به چند عمل عبادی، ضعیفترین نوع فهم از دین است و دین آمده تا انسان را رشد دهد و مسیر تربیت را نشان دهد.
حجتالاسلام تدینی با تأکید بر اینکه ما میخواهیم همت مردم در مسیر تربیتی و رشد قرار بگیرد، افزود: دین با امر به معروف و نهی از منکر و ارائه تعالیم الهی، انسان را به سمت تعالی هدایت میکند.
وی گفت: نگاه حداکثری به دین، همان نگاهی است که جامعه را میسازد و قدرت اعتقادی را تقویت میکند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان با اشاره به اینکه سلطان سید جلال الدین اشرف توانست ۲۰ سال حکومت شیعی تشکیل دهند، اظهار کرد:حضرت سلطان سید جلال الدین اشرف در سهسالگی توسط برادرشان امام رضا(ع) تربیت شدند و در ۲۱سالگی از بغداد به سمت گیلان آمدند.
وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب از توجه بیشتر به جایگاه تاریخی این امامزاده گفت و افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودهاند که در برههای از تاریخ، مردم اعتقادیِ خود را ندیدند و آستانهاشرفیه بهواسطه وجود حضرت سلطان سید جلالالدین اشرف شکل گرفته است
حجتالاسلام تدینی با اشاره به اینکه امامزادگان تاکنون توانستهاند سه میلیون نفر را اسکان دهند گفت:ظرفیت امامزادگان برای خدمت رسانی بیشتر باید تقویت شود.
وی افزود: ایجاد سالنهای استراحت، سالن مطالعه، مهد قرآن و سالنهای خدماتی ضروری است و بحتم در این مسیر، حق مغازهداران ضایع نخواهد شد.
