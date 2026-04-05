فرامرز رحمتیزاده در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، پویش بزرگ کاشت «نهال امید» به نیابت از رهبر شهید و شهدای والامقام جنگ تحمیلی سوم در سطح شهر کرمانشاه برنامهریزی شده است.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه این اقدام در پی لبیک به توصیه رهبر معظم انقلاب صورت میگیرد، افزود: برنامههای اجرایی این پویش درختکاری به مدت یک هفته تدارک دیده شده است که از روز یکشنبه، ۱۶ فروردین ماه آغاز شده و تا روز شنبه، ۲۲ فروردین ماه ادامه خواهد داشت.
وی در تشریح جزئیات زمانبندی و مکانهای اجرای این پویش تصریح کرد: در روز نخست این طرح یعنی یکشنبه ۱۶ فروردین، برنامه ویژه کاشت نهال در محل پارک شرقی طاقبستان و به نیت گرامیداشت یاد شهدای مظلوم دانشآموز میناب برگزار خواهد شد. در ادامه این برنامهها نیز، روز دوشنبه هفدهم فروردین ماه، پارک جهاننما واقع در منطقه ۶ شهرداری و در روز سهشنبه هجدهم فروردین ماه، پارک رهایی واقع در منطقه ۸ شهرداری میزبان دوستداران طبیعت و شرکتکنندگان در این پویش خواهند بود.
رحمتیزاده با اشاره به تداوم این طرح در نیمه دوم هفته، ادامه داد: در روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه، برنامه کاشت نهال در پارک برکه واقع در منطقه ۳ شهرداری اجرا میشود و در روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه نیز این مراسم معنوی و زیستمحیطی در پارک شهرک شهرداری واقع در منطقه ۵ شهرداری کرمانشاه برگزار میگردد.
وی همچنین با اشاره به برنامه اختتامیه این پویش یکهفتهای افزود: روز شنبه ۲۲ فروردین ماه، حُسن ختام برنامههای پویش کاشت نهال امید خواهد بود که این مراسم در محوطه پارک جنگلی سراب قنبر واقع در جنوب شهر کرمانشاه به انجام میرسد.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری تمامی این مراسمات در روزهای یاد شده، رأس ساعت ۱۰ صبح خواهد بود. این پویش ارزشمند با همافزایی و همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و همچنین ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل شهرداری کرمانشاه برگزار میگردد و از عموم علاقهمندان برای حضور در آن دعوت به عمل میآید.
