خبرگزاری مهر، گروه استانها-محمدرضا بهرامی‌صفت: بر اساس بررسی‌های میدانی، قیمت تخم‌مرغ در برخی واحدهای عرضه در همدان به شانه‌ای حدود ۶۰۰ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی که در هفته‌های گذشته شتاب بیشتری گرفته و موجب گلایه شهروندان شده است. در کنار آن، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم نیز در بازار استان بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان گزارش می‌شود؛ رقمی که نسبت به ماه‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

فعالان حوزه مرغداری و تولید تخم‌مرغ افزایش هزینه‌های تولید، رشد قیمت نهاده‌های دامی، مشکلات حمل‌ونقل و نوسانات اقتصادی را از دلایل اصلی این افزایش قیمت‌ها عنوان می‌کنند. به گفته کارشناسان، محدودیت در تأمین نهاده‌ها و بالا رفتن هزینه‌های کشتارگاه و شبکه توزیع نیز در این روند مؤثر بوده است.

در چنین شرایطی لزوم توجه جدی دستگاه‌های متولی به مدیریت قیمت‌ها و نظارت بر بازار بیش از گذشته احساس می‌شود. از یک سو تولیدکنندگان به دلیل هزینه‌های روبه‌افزایش با مشکلات متعددی مواجه هستند و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان نیز تحت فشار قرار گرفته‌اند.

در روزهای آینده احتمال می‌رود جلساتی برای بررسی دقیق‌تر وضعیت بازار مرغ و تخم‌مرغ در همدان برگزار شود و دستگاه‌های نظارتی نیز بر عملکرد واحدهای عرضه تمرکز بیشتری داشته باشند.

افزایش هزینه‌های تولید عامل اصلی رشد قیمت مرغ و تخم‌مرغ است

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی همدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بازار مرغ و تخم‌مرغ در استان همدان اظهار کرد: در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بازار این دو کالای اساسی با نوسانات قابل توجهی همراه بوده و روند قیمت‌ها در مقاطعی افزایشی بوده است.

میثم پورطلوعی افزود: بررسی‌ها و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در برخی واحدهای عرضه به حدود ۴۲۰ هزار تومان رسیده و افزایش قیمت تخم‌مرغ نیز در بازار استان محسوس بوده است؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را در میان شهروندان و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه مرغ و تخم‌مرغ از مهم‌ترین اقلام سبد غذایی خانوار هستند و تغییرات قیمت آن‌ها تأثیر مستقیم بر معیشت مردم دارد، افزود: کالاهای اساسی از جمله مرغ و تخم‌مرغ به صورت مستمر و در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت مورد رصد قرار می‌گیرند و معمولاً هر ۱۰ روز یک‌بار شرایط بازار با در نظر گرفتن مؤلفه‌های تولید، هزینه‌ها و وضعیت تقاضا تحلیل می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی همدان ادامه داد: در صورتی که قیمت‌ها از محدوده مصوب فراتر بروند، دستگاه‌های مسئول در حوزه تنظیم بازار وارد میدان شده و اقدامات نظارتی و کنترلی را تشدید می‌کنند.

هزینه حمل نهاده‌های دامی تا ۱۵۰ درصد افزایش یافته است

وی با اشاره به اینکه قیمت تمام‌شده تولید مرغ تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و عملیاتی قرار دارد، عنوان کرد: در ماه‌های گذشته افزایش هزینه‌های تولید از جمله رشد دستمزد نیروی انسانی، افزایش هزینه‌های کشتارگاه‌ها، حمل‌ونقل، توزیع و همچنین هزینه‌های خرده‌فروشی باعث شده قیمت نهایی مرغ افزایش پیدا کند.

پورطلوعی افزود: این فشارهای هزینه‌ای در نهایت به زنجیره تولید منتقل شده و تولیدکنندگان را با مشکلاتی مواجه کرده است؛ مشکلاتی که در نهایت اثر خود را بر قیمت مصرف‌کننده می‌گذارد.

وی در ادامه بیان کرد: در صنعت مرغداری، قیمت تمام‌شده براساس دوره پرورش مرغ که حدود ۵۵ روز طول می‌کشد، تعیین می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی همدان ادامه داد: بنابراین، هرگونه تغییر در هزینه‌های تولید در این دوره ۵۵ روزه تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی و شرایط فروش دارد.

وی افزود: نوسانات اقتصادی، تغییرات هزینه نهاده‌های دامی، مسائل مربوط به حمل‌ونقل و حتی شرایط آب‌وهوایی می‌توانند بر هزینه‌های تولید اثرگذار باشند.

پورطلوعی با اشاره به مشکلات موجود در تأمین و جابه‌جایی نهاده‌های دامی نیز بیان کرد: در شرایط فعلی به دلیل محدودیت‌هایی که در استفاده از برخی بنادر کشور به وجود آمده، حجم زیادی از نهاده‌های وارداتی از طریق بندر چابهار وارد کشور می‌شود و این موضوع باعث افزایش قابل توجه هزینه کاهش نهاده‌ها شده است.

وی افزود: فاصله دور این بندر تا مراکز پرورش و هزینه‌های حمل‌ونقل سنگین باعث شده قیمت جابه‌جایی هر کیلو نهاده دامی در برخی موارد تا ۱۵۰ درصد افزایش یابد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی همدان با اشاره به وضعیت بازار تخم‌مرغ نیز گفت: در دوره‌هایی که قیمت تخم‌مرغ کاهشی می‌شود، بخشی از تولیدکنندگان به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های تولید ناچار هستند حدود ۳۰ درصد از گله‌های جوان تخم‌گذار خود را از چرخه تولید خارج کنند که این مسئله تأثیر مستقیم بر تولید دارد در ادامه موجب شد تعادل عرضه و تقاضا تغییر کند و بازار دچار نوسان شود.

وی ادامه داد: هم اکنون وضعیت عرضه و تقاضا نسبتاً متعادل شده، اما در برخی بازه‌های زمانی مثل ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و برخی ماه‌های خاص سال، تقاضای مصرف‌کنندگان افزایش داشته و این موضوع می‌تواند اثر مقطعی بر بازار بگذارد.

پورطلوعی افزود: رفتار مصرفی مردم در برخی مناسبت‌ها و تغییرات فصلی نیز از عواملی است که باید در تحلیل وضعیت بازار مدنظر قرار گیرد.

عرضه مستقیم؛ راهکاری برای تنظیم بازار

وی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاری‌ها در حوزه تولید و عرضه مرغ و تخم‌مرغ باید همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده حمایت کند، بیان کرد: در جلسات متعدد استانی تلاش شده شرایطی فراهم شود که قیمت‌ها کنترل شود بدون اینکه تولیدکننده دچار زیان جدی شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی همدان با اشاره به نقش مهم تولید در امنیت غذایی کشور گفت: اگر تولیدکننده آسیب ببیند، تداوم تولید به خطر می‌افتد و این موضوع در نهایت به ضرر مردم خواهد بود.

وی یکی از راهکارهای مهم برای کنترل قیمت و ایجاد تعادل در بازار را اجرای طرح عرضه مستقیم عنوان کرد و افزود: در این راستا عرضه مستقیم مرغ و تخم‌مرغ از طریق نمایشگاه‌ها، بازارچه‌ها، شهرداری‌ها و پایگاه‌های عرضه مستقیم در سطح شهر همدان و سایر شهرستان‌ها در حال اجرا است.

پورطلوعی بیان کرد: اجرای این طرح فاصله بین تولیدکننده و مصرف‌کننده را کاهش داده و باعث عرضه کالا با قیمت مناسب‌تر می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی همدان همچنین درباره نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها در واحدهای عرضه گفت: هرگونه تخلف در خرده‌فروشی‌ها از جمله گران‌فروشی یا دریافت سود بیش از حد مجاز، از سوی دستگاه‌های نظارتی و تعزیرات حکومتی مورد برخورد قرار می‌گیرد.

وی درباره وضعیت تأمین نهاده‌های دامی در استان نیز عنوان کرد: هم اکنون کمبود جدی در زمینه نهاده‌ها گزارش نشده و تأمین آن‌ها در جریان است، هرچند ممکن است برخی شرکت‌ها به‌صورت مقطعی با مشکلاتی مواجه شوند.

پورطلوعی افزود: این مسائل در چارچوب شرایط معمول بازار قابل مدیریت است و تلاش می‌شود روند تأمین نهاده‌ها بدون وقفه برای واحدهای مرغداری ادامه داشته باشد تا تولید دچار اختلال نشود.

می‌توان گفت که آنچه امروز در بازار مرغ و تخم‌مرغ همدان مشاهده می‌شود، تنها یک افزایش ساده قیمت نیست بلکه بازتابی از مجموعه‌ای از چالش‌ها در زنجیره تولید تا مصرف است؛ از افزایش هزینه نهاده‌ها و حمل‌ونقل گرفته تا تغییرات عرضه و تقاضا در بازار؛ با توجه به اینکه مرغ و تخم‌مرغ از اصلی‌ترین منابع تأمین پروتئین در سبد غذایی خانوارها به شمار می‌روند، ثبات قیمت و تأمین مناسب این محصولات اهمیت ویژه‌ای در معیشت مردم دارد.

در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند تداوم نظارت بر بازار، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و اجرای راهکارهایی مانند عرضه مستقیم می‌تواند به کاهش فاصله قیمت از تولید تا مصرف کمک کند. حال باید دید در روزها و هفته‌های آینده، تصمیمات دستگاه‌های متولی تا چه اندازه می‌تواند بازار این دو کالای اساسی را به ثبات نزدیک کند و فشار قیمتی را از دوش مصرف‌کنندگان بردارد.