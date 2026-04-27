به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناقوسی در وزن ۷۷، رضا آذرشب در وزن ۸۲ همچنین شایان حبیب زارع در وزن ۹۷ کیلوگرم، سه فرنگی‌کار خوزستانی حاضر در ترکیب نهایی تیم ملی هستند.

مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه‌ای دانشجویان طی روزهای ۱۸ لغایت ۲۳ خردادماه در کشور برزیل برگزار می‌شود.

کاروان کشورمان در رشته‌های کشتی فرنگی، کشتی آزاد و کاراته در دو بخش دختران و پسران به این رقابت‌ها اعزام می‌شود.

چهار خوزستانی (سه کشتی‌گیر و یک سرمربی) در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی دانشجویان حضور دارند که نشان از ظرفیت بالای این استان در ورزش قهرمانی است.