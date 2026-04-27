۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۲۳

ایران: مسئولیت هرگونه اختلال در تنگه هرمز بر عهده آمریکا و حامیان اوست

امیرسعید ایروانی با بیان اینکه اقدامات خطرناک آمریکا نقض حقوق بین الملل است، گفت: مسئولیت هرگونه اختلال یا ممانعت در حمل و نقل دریایی خلیج فارس و دریای عمان مستقیما برعهده آمریکا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل روز دوشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره ایمنی و حفاظت از آبراه‌ها در حوزه دریایی گفت: مسئولیت هرگونه اختلال، ممانعت یا دخالت دیگر در حمل‌ و نقل دریایی در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز، مستقیماً بر عهده متجاوزان یعنی ایالات متحده و حامیان آن است که اقدامات غیرقانونی و بی‌ثبات‌کننده آنها تنش‌ها را تشدید کرده و ایمنی دریایی و آزادی ناوبری را به خطر انداخته است.

ایروانی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره آزادی ناوبری و امنیت دریایی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان را پاس داشته است. ایران طی دهه‌ها، به مسئولیت‌های خود به‌عنوان دولت ساحلی به طور وفادارانه پایبند و ایمنی مسیرهای دریایی و جریان بدون وقفه ناوبری بین‌المللی را تضمین کرده است.

نماینده ایران در سازمان ملل خاطر نشان کرد: ایالات متحده و رژیم اسرائیل از ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون جنگ تجاوزکارانه گسترده و بی‌توجیهی را علیه ایران به راه انداخته‌اند که نقض آشکار حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد، علی‌الخصوص ماده ۲ (۴) آن است و امنیت دریایی و آزادی ناوبری را مختل کرده و صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تهدید می‌کند.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل، گفت: تنگه هرمز به طور فزاینده‌ای برای پشتیبانی از حملات نظامی در منطقه از جمله انتقال تجهیزات نظامی با هدف اقدامات خصمانه علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته است. این نظامی‌سازی، کشتیرانی بین‌المللی را در معرض خطرات بالاتر و بی‌سابقه در خلیج فارس و تنگه هرمز قرار داده است.

وی گفت: «در همین حال، ایالات متحده با اعمال به اصطلاح محاصره دریایی، توقیف غیرقانونی کشتی‌های تجاری ایرانی و بازداشت خدمه آنها، به اعمال خلاف بین‌المللی خود ادامه داده است. این اقدامات خطرناک و تشدیدکننده، حقوق بین‌الملل را نقض می‌کنند، منشور سازمان ملل را زیر پا می‌گذارند، جرم دزدی دریایی را تشکیل می‌دهند و به عنوان اعمال تجاوزکارانه، مطابق با ماده ۳ (ج) قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ تعریف می‌شوند.»

سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرد: «ایران این اقدامات غیرقانونی را به شدیدترین وجه محکوم می‌کند و از شورای امنیت می‌خواهد که موضع قاطع اتخاذ کند، این اقدامات را محکوم کند، مسئولیت کامل را تضمین کند و فورا و بدون شرط، آزادی کشتی‌ها و خدمه آن‌ها را مطالبه کند.»

ایروانی ادامه داد: ایران به عنوان دولت ساحلی اصلی که تنگه هرمز در دریای سرزمینی آن واقع شده، تدابیر لازم و عملی، منطبق با حقوق بین‌الملل را برای مقابله با تهدیدات نوظهور در راستای ناوبری ایمن و امن، حفظ عبور مداوم کشتی‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده از این آبراه حیاتی برای اهداف خصمانه یا نظامی اتخاذ کرده است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل اضافه کرد: این تدابیر بر پایه حقوق و تعهدات ایران ذیل حقوق دریا و قوانین و مقررات ملی آن استوار است و با هدف برقراری تعادل مناسب میان منافع امنیتی دولت ساحلی و ادامه ایمن ناوبری در تنگه هرمز، در محیطی بسیار پرتنش انجام شده است. این تدابیر عملی در پرتو شرایط در حال تحول، به دقت مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

وی گفت: «ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریا نیست. بنابراین، تابع مقررات معاهده‌ای آن نیست، مگر تا حدی که قواعد خاص مندرج در آن به عنوان حقوق بین‌الملل عرفی به طور عام شناخته شده باشند.»

نماینده ایران در سازمان ملل تصریح کرد: «ثبات و امنیت پایدار در خلیج فارس و منطقه وسیع‌تر تنها از طریق توقف پایدار و دائمی تجاوز علیه ایران، همراه با تضمین‌های معتبر عدم تکرار و احترام کامل به حقوق حاکمیتی مشروع و منافع ایران قابل دستیابی است.»

اتهامات مطرح‌شده علیه ایران فاقد هرگونه مبنای حقوقی است

ایروانی همچنین گفت: اتهامات مطرح‌شده علیه ایران را در نشست امروز (دوشنبه به وقت محلی) شورای امنیت به طور قاطع رد می‌کنم. ادعاهای برخی از نمایندگان کشورهای حاضر در این نشست فاقد هرگونه مبنای حقوقی بوده و تنها برای منحرف کردن توجه از واقعیت‌های میدانی و ارتکاب عمل خلاف بین‌المللی توسط ایالات متحده و متحدانش به کار گرفته می‌شوند.

وی خاطر نشان کرد: آنها بار دیگر استانداردهای دوگانه خود را آشکار و نشان داده‌اند که نگرانی به اصطلاح آنها از ایمنی دریایی و ناوبری، نه واقعی است و نه با اقدامات و مواضعشان همخوانی دارد. آنها مدعی‌ هستند که حقوق ناوبری نباید تهدید شود، اما عمداً از اقدامات غیرقانونی ایالات متحده از جمله اعمال محاصره دریایی به اصطلاح و حملات تروریستی اخیر آن به کشتی‌های تجاری ایران چشم‌پوشی می‌کنند؛ اقدامی که ویژگی‌های دزدی دریایی و گروگان‌گیری را دارد و مانند گروه دزدان دریایی و تروریستی عمل می‌کند.

سفیر ایران در سازمان ملل ادامه داد: برخی نمایندگان همچنین با عدول از دستور کار، همسویی با متجاوزان و مطرح کردن مسائل نامربوط و بی‌ارتباط در بحث امروز، از این شورا سوءاستفاده کرده‌اند. این اتهامات بی‌اساس شایسته پاسخ نیستند و ما آنها را قاطعانه مردود می‌شماریم.

ایروانی تاکید کرد: بیایید روشن کنیم؛ مسئولیت هرگونه اختلال، ممانعت یا دخالت دیگر در حمل‌ونقل دریایی در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز، مستقیماً بر عهده متجاوزان یعنی ایالات متحده و حامیان آن است که اقدامات غیرقانونی و بی‌ثبات‌کننده آنها تنش‌ها را تشدید کرده و ایمنی دریایی و آزادی ناوبری را به خطر انداخته است. هرگونه ادعای خلاف آن، بی‌اساس و فاقد اعتبار است.

    • IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      ایران حرفهاش رو زد خوبه که بعضی ها عادلانه ومنصفانه قضاوت کنندوخدا رو هم در نظر بگیرند وقضاوت خلاف حق چیزی رو حل نمی کنه
    • IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      آمریکا جنایتکار، اروپا جنایتکار، اسرائیل جنایتکار، هر سه دشمن درجه یک ملت ایران و دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی هستند.
    • ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      ترامپ جنایتکار بدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است
      • IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
        قبل از جنگ ترامپ، تنگه هرمز باز بود و بنزین ارزان بود
    • IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      ایران تسلیم زورگویی آمریکا جنایتکار نمی‌شود و ترامپ جنایتکار هم آرزوی خود را درباره ایران به گور خواهد برد.
    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      مذاکره ایران با آمریکا و هم اروپا به نفع مردم ایران و کشور ایران نیست و از سال 1394 تاکنون هم نبوده است چون به خاطر که بعد از مذاکره مشکلات ایران با آمریکا و هم اروپا 1000 برابر افزایش یافته است.
      • IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
        آمریکا دنبال هیچ توافقی نیست چون به خاطر که آمریکا در سال 1397 به صورت غیرقانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم منشور سازمان ملل را نقض کرده است.
      • IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
    • IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      ترامپ جنایتکار غلط می کند ایران را تهدید کند/ برای نابودی نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار موشک های بالستیک ایران کافی است لازم نیست برای سلاح هسته ای هزینه کنیم. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا ترامپ جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
      • IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
        نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار حق حضور در منطقه خلیج فارس، خاورمیانه و غرب آسیا را ندارند.
    • IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      تا انتقام نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم! هیچگاه مذاکره ای در کار نخواهد بود. ما تا زمانی که انتقام خون قائد مسلمانان دنیا را نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم. این سنگین ترین توطئه ای بود که علیه ایران کردند اما هیچگاه به اهداف شوم خود نخواهند رسید. تنگه هرمز هرگز باز نمی شود، هیچ مذاکره ای نشده و نخواهد شد.جنگ‌، صلح و مذاکره از اختیارات ولی‌فقیه است. منطقه در تنگه هرمز از ایران شکست خورد. جهان در تنگه هرمز از ایران شکست خورد.
    • IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      درخواست ما از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران فقط نابودی رژیم کودک کش صهیونیستی و هم نابودی همه پایگاه های آمریکا در منطقه است. آمریکا جنایتکار، اسرائیل جنایتکار همراه برخی کشورهای عربی جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار 100 درصد فقط عام اصلی تنش‌های در منطقه هستند.
    • IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      دولت وحشی آمریکا جنایتکار مسئول جنگ غیرقانونی علیه ایران است اسرائیل جنایتکار 100 درصد فقط با مجوز و دستور مستقیم، علنی و آشکار دولت وحشی آمریکا جنایتکار به ایران تجاوز و حمله کرده است و به همراه نیروی هوایی ارتش وحشی امریکا جنایتکار مردم عادی تهران و هم مردم عادی سایر شهرهای ایران را بمباران و قتل عام می کنند. زمان اخراج نیرو‌های امریکا جنایتکار از منطقه فرا رسیده است. نیرو‌های امریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در منطقه هستند.
    • IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      جنگ آمریکا با ایران جنگ نظامی نیست و جنگ با مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران بوده است. آمریکا جنایتکار به همراه اسرائیل جنایتکار فقط مردم عادی ایران را در سراسر کشور بمباران و قتل عامل می کنند. و این یک جنگ نظامی نیست و یک نسل کشی بوده است. سپاه هم باید برد موشک های افزایش دهد که به کاخ سفید و سایر شهرهای آمریکا حمله کند و با موشک بزند.
    • IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      سکوت جهان در برابر کشته شدن دانش‌آموزان خیانت به انسانیت است. فاجعه جهانی قتل‌عام دانش‌آموزان در میناب در طول تاریخ بشریت بی‌سابقه است حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به تهران و سایر شهرهای ایران، اجرای قانون جنگل بود. حمله هوایی ارتش وحشی رژیم صهیونیستی جنایتکار به تهران و سایر شهرهای ایران، اجرای قانون جنگل بود.
    • IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      رژیم اسرائیل و حامیانش به خاطر جنایات جنگی باید پاسخگو باشند. آمریکا جنایتکار، اسرائیل جنایتکار همراه برخی کشورهای عربی جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار 100 درصد فقط عام اصلی تنش‌های در منطقه هستند. درخواست ما از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران فقط نابودی رژیم کودک کش صهیونیستی و هم نابودی همه پایگاه های آمریکا در منطقه است.
    • IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      ترامپ جنایتکار است و هم یک تروریست بوده است. ترامپ جنایتکار مردم ایران را ترور، بمباران و قتل عام کرده است و باید در دادگاه بین المللی محاکمه و مجازات شود.
    • IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      به اسرائیل توصیه می‌کنم خفه شود. یک استاد دانشگاه و تحلیلگر آمریکایی با انتقاد از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تأکید کرد که اهداف اعلامی این جنگ دست‌یافتنی نیست و ادامه آن می‌تواند پیامدهای ویرانگری برای اقتصاد آمریکا، اقتصاد جهانی و ثبات منطقه به‌همراه داشته باشد؛ امری که لزوم پایان حمایت‌های آمریکا از جنگ‌افروزی رژیم اشغالگر را بیش از پیش برجسته کرده است.
    • IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
    • IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      دشمن باید عوارض بدهد و با زبان فارسی صحبت کند | تنگه هرمز برای همیشه در مدیریت ایران است تنگه هرمز برای همیشه در مدیریت ایران است؛ دشمن باید عوارض بدهد، باید با زبان فارسی صحبت کند، باید از نقطه‌ای که ما می‌گوییم عبور کند؛ محاصره دریایی که آن‌ها می‌گویند برای ما خنده‌دار است.
    • IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      آمریکای جنایتکار ۱۰ ماده‌ای ایران را در آتش‌بس انجام نداده است ۱- عدم تجاوز ۲- استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز ۳- پذیرش غنی سازی ۴- رفع همه تحریم های اولیه ۵- رفع همه تحریم های ثانویه ۶- خاتمه تمامی قطعنامه های شورای امنیت ۷- خاتمه تمامی قطعنامه های شورای حکام ۸- پرداخت خسارت ایران ۹- خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه ۱۰- توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله علیه مقاومت اسلامی قهرمان لبنان.
    • IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      و این در حالی است که جهان تاوان جنایت جنگی و جنایت بشریت دولت وحشی آمریکا جنایتکار را می‌دهد. و این در حالی است که جهان تاوان جنایت جنگی و جنایت بشریت نیروی دریایی و نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار را می‌دهد.
    • IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      غارت کشتی‌های حامل نفت ایران، دزدی دریایی است | دولت وحشی آمریکا جنایتکار باید پاسخگو شود. غارت کشتی‌های حامل نفت ایران، دزدی دریایی است | ارتش وحشی آمریکا جنایتکار باید پاسخگو شود
    • IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      تنگه هرمز با توییت‌های ترامپ باز نمی‌شود/ دیگر با جنگ روانی قیمت نفت را هم نمی‌توانند کاهش دهند/ دستگاه‌های امنیتی و نظارتی نباید اجازه دهند کسانی که در مقابل حمله به ایران سکوت کرده‌اند و بی‌تفاوت بوده‌اند، در آینده از منافع مردم بهره‌مند شوند
    • IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      ترامپ و نتانیاهو چه بلایی سر اقتصاد جهان آوردند؟ جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران مناسبات اقتصادی جهان را به طور جدی قفل کرده است.
    • IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      درخواست مجازات آمریکا و رژیم صهیونیستی از سوی ایران؛ تا انتقام نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم! هیچگاه مذاکره ای در کار نخواهد بود. ما تا زمانی که انتقام خون قائد مسلمانان دنیا را نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم. این سنگین ترین توطئه ای بود که علیه ایران کردند اما هیچگاه به اهداف شوم خود نخواهند رسید. تنگه هرمز هرگز باز نمی شود، هیچ مذاکره ای نشده و نخواهد شد.جنگ‌، صلح و مذاکره از اختیارات ولی‌فقیه است. منطقه در تنگه هرمز از ایران شکست خورد. جهان در تنگه هرمز از ایران شکست خورد.
    • IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      دولت وحشی آمریکا جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در دادگاه دیوان بین‌المللی دادگستری محاکمه و مجازات شود. وزیر جنگ آمریکا جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در دیوان بین‌المللی دادگستری محاکمه و مجازات شود.
    • IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      وقتی آمریکا نمیتونه ایران را در شورای امنیت محکوم کنه پس فرصت آن است که قایق های بدون سرنشین ایران ناوگان آمریکا در خلیج فارس را محاصره کنند . آرام آرام تنش را در خلیج فارس بالا ببرید تا جنگ در همانجا آغاز شود . این بار به جای اینکه آمریکا برای ورود به ایران نقشه بکشد همانجا در خلیج فارس درگیر حفاظت از نیروهایش شود

