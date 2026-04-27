ایران: مسئولیت هرگونه اختلال در تنگه هرمز بر عهده آمریکا و حامیان اوست

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل روز دوشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره ایمنی و حفاظت از آبراهها در حوزه دریایی گفت: مسئولیت هرگونه اختلال، ممانعت یا دخالت دیگر در حمل و نقل دریایی در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز، مستقیماً بر عهده متجاوزان یعنی ایالات متحده و حامیان آن است که اقدامات غیرقانونی و بیثباتکننده آنها تنشها را تشدید کرده و ایمنی دریایی و آزادی ناوبری را به خطر انداخته است.
ایروانی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره آزادی ناوبری و امنیت دریایی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان را پاس داشته است. ایران طی دههها، به مسئولیتهای خود بهعنوان دولت ساحلی به طور وفادارانه پایبند و ایمنی مسیرهای دریایی و جریان بدون وقفه ناوبری بینالمللی را تضمین کرده است.
نماینده ایران در سازمان ملل خاطر نشان کرد: ایالات متحده و رژیم اسرائیل از ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون جنگ تجاوزکارانه گسترده و بیتوجیهی را علیه ایران به راه انداختهاند که نقض آشکار حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد، علیالخصوص ماده ۲ (۴) آن است و امنیت دریایی و آزادی ناوبری را مختل کرده و صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی را تهدید میکند.
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل، گفت: تنگه هرمز به طور فزایندهای برای پشتیبانی از حملات نظامی در منطقه از جمله انتقال تجهیزات نظامی با هدف اقدامات خصمانه علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته است. این نظامیسازی، کشتیرانی بینالمللی را در معرض خطرات بالاتر و بیسابقه در خلیج فارس و تنگه هرمز قرار داده است.
وی گفت: «در همین حال، ایالات متحده با اعمال به اصطلاح محاصره دریایی، توقیف غیرقانونی کشتیهای تجاری ایرانی و بازداشت خدمه آنها، به اعمال خلاف بینالمللی خود ادامه داده است. این اقدامات خطرناک و تشدیدکننده، حقوق بینالملل را نقض میکنند، منشور سازمان ملل را زیر پا میگذارند، جرم دزدی دریایی را تشکیل میدهند و به عنوان اعمال تجاوزکارانه، مطابق با ماده ۳ (ج) قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ تعریف میشوند.»
سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرد: «ایران این اقدامات غیرقانونی را به شدیدترین وجه محکوم میکند و از شورای امنیت میخواهد که موضع قاطع اتخاذ کند، این اقدامات را محکوم کند، مسئولیت کامل را تضمین کند و فورا و بدون شرط، آزادی کشتیها و خدمه آنها را مطالبه کند.»
ایروانی ادامه داد: ایران به عنوان دولت ساحلی اصلی که تنگه هرمز در دریای سرزمینی آن واقع شده، تدابیر لازم و عملی، منطبق با حقوق بینالملل را برای مقابله با تهدیدات نوظهور در راستای ناوبری ایمن و امن، حفظ عبور مداوم کشتیها و جلوگیری از سوءاستفاده از این آبراه حیاتی برای اهداف خصمانه یا نظامی اتخاذ کرده است.
سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل اضافه کرد: این تدابیر بر پایه حقوق و تعهدات ایران ذیل حقوق دریا و قوانین و مقررات ملی آن استوار است و با هدف برقراری تعادل مناسب میان منافع امنیتی دولت ساحلی و ادامه ایمن ناوبری در تنگه هرمز، در محیطی بسیار پرتنش انجام شده است. این تدابیر عملی در پرتو شرایط در حال تحول، به دقت مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
وی گفت: «ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریا نیست. بنابراین، تابع مقررات معاهدهای آن نیست، مگر تا حدی که قواعد خاص مندرج در آن به عنوان حقوق بینالملل عرفی به طور عام شناخته شده باشند.»
نماینده ایران در سازمان ملل تصریح کرد: «ثبات و امنیت پایدار در خلیج فارس و منطقه وسیعتر تنها از طریق توقف پایدار و دائمی تجاوز علیه ایران، همراه با تضمینهای معتبر عدم تکرار و احترام کامل به حقوق حاکمیتی مشروع و منافع ایران قابل دستیابی است.»
اتهامات مطرحشده علیه ایران فاقد هرگونه مبنای حقوقی است
ایروانی همچنین گفت: اتهامات مطرحشده علیه ایران را در نشست امروز (دوشنبه به وقت محلی) شورای امنیت به طور قاطع رد میکنم. ادعاهای برخی از نمایندگان کشورهای حاضر در این نشست فاقد هرگونه مبنای حقوقی بوده و تنها برای منحرف کردن توجه از واقعیتهای میدانی و ارتکاب عمل خلاف بینالمللی توسط ایالات متحده و متحدانش به کار گرفته میشوند.
وی خاطر نشان کرد: آنها بار دیگر استانداردهای دوگانه خود را آشکار و نشان دادهاند که نگرانی به اصطلاح آنها از ایمنی دریایی و ناوبری، نه واقعی است و نه با اقدامات و مواضعشان همخوانی دارد. آنها مدعی هستند که حقوق ناوبری نباید تهدید شود، اما عمداً از اقدامات غیرقانونی ایالات متحده از جمله اعمال محاصره دریایی به اصطلاح و حملات تروریستی اخیر آن به کشتیهای تجاری ایران چشمپوشی میکنند؛ اقدامی که ویژگیهای دزدی دریایی و گروگانگیری را دارد و مانند گروه دزدان دریایی و تروریستی عمل میکند.
سفیر ایران در سازمان ملل ادامه داد: برخی نمایندگان همچنین با عدول از دستور کار، همسویی با متجاوزان و مطرح کردن مسائل نامربوط و بیارتباط در بحث امروز، از این شورا سوءاستفاده کردهاند. این اتهامات بیاساس شایسته پاسخ نیستند و ما آنها را قاطعانه مردود میشماریم.
ایروانی تاکید کرد: بیایید روشن کنیم؛ مسئولیت هرگونه اختلال، ممانعت یا دخالت دیگر در حملونقل دریایی در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز، مستقیماً بر عهده متجاوزان یعنی ایالات متحده و حامیان آن است که اقدامات غیرقانونی و بیثباتکننده آنها تنشها را تشدید کرده و ایمنی دریایی و آزادی ناوبری را به خطر انداخته است. هرگونه ادعای خلاف آن، بیاساس و فاقد اعتبار است.
