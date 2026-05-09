به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، تصاویر سامانه‌های ردیابی دریایی نشان می‌دهد همزمان با آغاز تحرکات نظامی آمریکا موسوم به «عملیات آزادی»، اختلال در سیستم‌های جی‌پی‌اس و سامانه موقعیت‌یاب خودکار کشتی‌ها (AIS) در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز به شدت افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، از روز دوشنبه میزان اختلال در سیستم‌های ناوبری دریایی به شکل قابل توجهی بیشتر شده و تصاویر ردیابی دریایی نشان می‌دهد این وضعیت همچنان ادامه دارد.

این اختلال‌ها موجب سردرگمی هزاران کشتی در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز شده و احتمال بروز حوادث دریایی در این مسیر حیاتی را افزایش داده است.

تصاویر منتشرشده از نقشه‌های دریایی نیز نشان می‌دهد برخی کشتی‌ها به طور ناگهانی از سامانه‌های ردیابی در محدوده تنگه هرمز ناپدید می‌شوند؛ مسئله‌ای که به گفته کارشناسان می‌تواند ناشی از اختلال شدید در سامانه‌های ناوبری باشد.

با توجه به شرایط پرتنش در خاورمیانه، تحلیلگران احتمال می‌دهند این اختلال‌ها در روزهای آینده نیز در این آبراه راهبردی ادامه داشته باشد.