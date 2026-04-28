کشف و پلمب انبار احتکار روغن خوراکی در فریدونکنار

علی معماریان در گفت وگو با خبرنگار مهر از کشف و پلمب یک انبار بزرگ احتکار روغن خوراکی در این شهرستان خبر داد و افزود:این اقدام با دستور دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار و همکاری پلیس امنیت اقتصادی و کارشناسان جهاد کشاورزی انجام شد.

وی گفت:پس از دریافت گزارش‌های مردمی و انجام رصدهای اطلاعاتی، مقامات قضائی و اجرائی شهرستان فریدونکنار موفق به شناسایی یک انبار بزرگ شدند که در آن روغن خوراکی به صورت غیرقانونی احتکار شده بود. عملیات بازرسی انبار پس از دستور دادستان فریدونکنار آغاز شد و پلیس امنیت اقتصادی به همراه کارشناسان جهاد کشاورزی وارد عمل شدند.

وی ادامه داد:در جریان این عملیات، حجم قابل توجهی از روغن خوراکی که به صورت غیرقانونی احتکار شده بود، کشف و ضبط شد. محموله کشف‌شده تحت نظارت مراجع ذی‌صلاح برای توزیع عادلانه در بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی فریدونکنار در این زمینه اظهار کرد: با دریافت گزارش‌های مردمی و پیگیری‌های اطلاعاتی، این انبار شناسایی شد و عملیات بازرسی آغاز شد.

وی افزود: هدف ما تأمین امنیت غذایی و حفظ تعادل قیمت‌ها در بازار است. هرگونه احتکار و تخلف اقتصادی با جدیت پیگیری می‌شود.

وی همچنین از ارسال پرونده متخلفان به مراجع قضائی خبر داد و گفت: رسیدگی به این پرونده در دست اقدام است. معماریان در پایان از مردم خواست تا هرگونه اطلاعات در خصوص احتکار کالاهای اساسی و تخلفات مشابه را از طریق تلفن ۱۲۴ یا مراجعه به جهاد کشاورزی گزارش دهند.