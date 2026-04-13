۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۰۱

دولت ژاپن خواستار صرفه‌جویی مردم در مصرف انرژی شد

دولت ژاپن خواستار صرفه‌جویی مردم در مصرف انرژی شد

پس از افزایش قیمت سوخت و انرژی در نتیجه تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، دولت ژاپن خواستار صرفه‌جویی مردم در مصرف انرژی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ریوسی آکازاوا، وزیر اقتصاد ژاپن خواستار اطلاع‌رسانی به مردم این کشور درباره بحران در حوزه اقتصاد و انرژی در پی تحولات خاورمیانه شد.

وی خواستار اطلاع‌رسانی عمومی در ژاپن درباره پدیده‌های بحرانی در اقتصاد به دنبال تحولات خاورمیانه شد.

آکازاوا گفت: نیازی به وضع قانون برای صرفه‌جویی نیست اما باید مردم ژاپن از مزایای صرفه جویی در مصرف آگاه شوند.

اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب افزایش قیمت سوخت و انرژی در سراسر جهان به ویژه کشورهای آسیایی شده است. بسیاری از کشورها، برنامه های ریاضتی اقتصادی در پیش گرفته و آموزش را غیرحضوری و کارمندان را به دورکاری فرستاده اند.

