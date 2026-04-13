به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ریوسی آکازاوا، وزیر اقتصاد ژاپن خواستار اطلاعرسانی به مردم این کشور درباره بحران در حوزه اقتصاد و انرژی در پی تحولات خاورمیانه شد.
آکازاوا گفت: نیازی به وضع قانون برای صرفهجویی نیست اما باید مردم ژاپن از مزایای صرفه جویی در مصرف آگاه شوند.
اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب افزایش قیمت سوخت و انرژی در سراسر جهان به ویژه کشورهای آسیایی شده است. بسیاری از کشورها، برنامه های ریاضتی اقتصادی در پیش گرفته و آموزش را غیرحضوری و کارمندان را به دورکاری فرستاده اند.
