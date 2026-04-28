به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، مارک برکوویتز معاون وزیر جنگ آمریکا در جریان نشست کمیته نیروهای مسلح در مجلس سنای این کشور طی روز گذشته اذعان کرد، نیروهای آمریکایی در حال حاضر تجهیزات لازم برای رویارویی با تسلیحات مافوق صوت و موشک های هدایت شونده پیشرفته را در اختیار ندارند.

وی اضافه کرد: ما امروزه یک سیستم دفاع زمینی تک سطحی بسیار محدود داریم که برای مقابله با حملات کوچک از سمت کره شمالی طراحی شده است.

برکوویتز بیان کرد: توان ما در برابر حملات موشک های بالستیک بسیار محدود است.

این اعتراف آشکار و صریح از سمت یک مسئول بلندپایه در وزارت جنگ آمریکا در حالی مطرح می شود که این کشور با کمبود شدید ذخایر تسلیحاتی بعد از جنگ با ایران رو به رو است.

گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که آمریکایی ها تقریبا نیمی از ذخایر موشک های پاتریوت خود را طی هفته های نخست درگیری با ایران استفاده کردند.

برکوویتز همچنین در نشست مذکور تاکید کرد: تهدید اصلی در این سطح برای ما کشور چین است.

گزارش های اطلاعاتی بیانگر ان است که چین و روسیه ذخایر سلاح های مافوق صوت بزرگی در اختیار دارند.