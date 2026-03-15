حمله همزمان سپاه به چهار پایگاه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساعاتی پیش با صدور اطلاعیه شماره ۴۰ از عملیات وعده صادق ۴، جزئیات جدیدی از حملات نیروی دریایی این نهاد به مواضع نظامی آمریکا در منطقه منتشر کرد.
بر اساس این اطلاعیه، یگانهای موشکی و پهپادی نیروی دریایی سپاه در سحرگاه امروز و در چندین فوج تهاجمی، عملیات گستردهای را علیه چهار پایگاه مهم نظامی وابسته به نیروهای تروریست آمریکایی اجرا کردند.
در این حملات که به صورت همزمان انجام شد، پایگاه هوایی "الظفره"، پایگاه بالگردی "العدیری"، پایگاه هوایی "علی السالم" و پایگاه هوایی "شیخ عیسی" هدف قرار گرفتهاند. طبق اعلام سپاه، در جریان این عملیات، مراکز فرماندهی و کنترل، برجهای مراقبت پرواز، سامانههای دفاع هوایی، سولههای پشتیبانی و انبارهای تجهیزات این پایگاهها با استفاده از انواع موشکهای بالستیک نقطهزن، موشکهای کروز با سرجنگی جدید و پهپادهای انهدامی منهدم شدهاند.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است که بر اساس تصاویر ماهوارهای منتشر شده طی روزهای گذشته، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موفق شدهاند بیش از ۸۰ درصد از رادارهای راهبردی و نقاط حیاتی این پایگاهها را از مدار عملیاتی خارج کنند.
روابط عمومی سپاه همچنین به نقل از منابع میدانی اعلام کرد که در پی این عملیات و حملات مستمر روزهای اخیر، نشانههای روشنی از استیصال در سطوح فرماندهی نظامی آمریکا و همچنین ضعف شدید روحیه در میان سربازان و خلبانان مستقر در این پایگاهها مشاهده میشود.
