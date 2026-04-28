معاون استاندار بوشهر: اشتغال نیروهای بومی در حوزه آبزی پروری تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی صبح سه شنبه در نشست کارگروه آبزیان استان بوشهر اظهار کرد: در نشست هایی که به بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی در سطح استان می پردازیم دنبال حل مسئله هستیم و به بیان و بررسی مشکلات بسنده نمی کنیم.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای پایداری تولید و کاهش ریسک‌ها در حوزه صنعت آبزیان بیان کرد: توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی با تکیه بر مؤلفه‌های درونزایی و برونگرایی در دستور کار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم توجه ملی به مسئله انرژی در حوزه اقتصادی اضافه کرد: کمبود نیروی کار بومی در حوزه آبزی پروری یکی از مهمترین چالش ها است که موجب شده نیروهای غیربومی به کارگیری شوند.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت اشتغال محلی در حوزه آبزی پروری ادامه داد: ایجاد فضاهای مناسب تولیدی و توجه به نیروی انسانی بومی می‌تواند همزمان به افزایش بهره‌وری و ایجاد رضایت اجتماعی منجر شود.

رستمی در ادامه با اشاره به اهمیت تنوع‌بخشی به بازارها خاطرنشان کرد: نباید صرفاً به بازار داخلی اتکا کرد و لازم است با برنامه‌ریزی مناسب، بازارهای جدید نیز هدف‌گذاری شوند تا زنجیره تولید دچار اختلال نشود.

توسعه پروژه‌های پیشران و دانش‌بنیان

وی، پیشنهاد برگزاری یک جلسه اختصاصی برای تأمین مالی این حوزه را مطرح کرد و یادآور شد: تأمین مالی باید منجر به انعقاد قراردادهای عملیاتی و همکاری مؤثر با بانک‌ها و نهادهای مرتبط شود تا بتوانیم سالی موفق در تولید رقم بزنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر، یکی از چالش‌های مهم این صنعت را تأمین زیرساخت‌های اساسی به‌ویژه برق عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی، تولید با محدودیت‌های جدی در حوزه انرژی مواجه است و این موضوع نیازمند نگاه فراتر از جلسات جاری و تصمیم‌گیری در سطح ملی است.

رستمی همچنین بر توسعه پروژه‌های پیشران و دانش‌بنیان در حوزه آبزیان تأکید کرد و گفت: ورود به حوزه‌هایی مانند تکثیر مولدهای عاری از بیماری و تولید جلبک نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، رعایت استانداردها و تعامل مؤثر با شرکت های دانش بنیان است.