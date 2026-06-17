استاندار بوشهر: زنجیره ارزش شیلات و آبزیان توسعه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع به ظرفیتهای استان بوشهر در توسعه اقتصاد دریامحور بویژه در صنایع شیلاتی و زنجیره ارزش آبزیان و توسعه آبزیپروری دانشبنیان اشاره کرد و اظهار کرد: استان بوشهر به عنوان قطب تولید میگوی کشور با استفاده از رویکردهای افزایش بهرهوری، ظرفیت تولید بیش از ۲۰۰ هزار تن میگو را در مزارع دارد که با همکاری شرکتهای دانشبنیان و طراحی الگوی قرارداد مزرعه و تقویت زیرساختها، تامین مالی و افزایش بهرهوری در این مزارع، میتوان به امنیت غذایی کشور و توسعه صادرات و ارزآوری کمک شایانی کرد.
وی افزود: استان بوشهر با توجه به در اختیار داشتن منابع انسانی متخصص، پژوهشکدهها و دانشگاههای متنوع و تخصصی و بخش خصوصی توانمند و همچنین با دارابودن دانش فنی بالا، امکان توسعه دانشبنیان و مردممحور صنعت شیلات و آبزیپروری را به شکل شاخصی داراست.
استاندار بوشهر به اهمیت ایجاد زنجیره ارزش آبزیان و تولید دانشبنیان، اشاره کرد و گفت: رسوخ دانش و فناوری در تولید آبزیان و توجه به افزایش بهرهوری و ایجاد و توسعه بازارهای هدف آبزیان به عنوان مولفههای موثر در این صنعت مورد تاکید قرار دارد.
زارع با اشاره به شاخصهای مناسب امنیتی استان و تاثیر آن در جذب سرمایهگذاری، امکان تامین منابع مالی از ظرفیتهای مختلف بانکی و سایر ابزارهای مالی، آمادگی استان را برای جذب سرمایهگذاران در این بخش اعلام کرد.
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