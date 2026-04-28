به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ که قرار است به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار شود، نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق بشر و امنیت هواداران افزایش یافته است. ائتلاف «ورزش و حقوق» (SRA) که سازمان‌هایی همچون دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل را در بر می‌گیرد، خواستار اتخاذ تدابیر جدی‌تر برای تضمین حقوق فردی در طول این رویداد شده است.

«گاردین» با انتشار گزارشی در این باره عنوان کرد: این نهادها هشدار داده‌اند که فضای سیاسی حاکم بر آمریکا، به‌ویژه در حوزه مهاجرت و آزادی رسانه، می‌تواند بر تجربه هواداران و شرکت‌کنندگان در این مسابقات تأثیر منفی بگذارد. برخی گروه‌های هواداری نیز اعلام کرده‌اند که نسبت به پیامدهای احتمالی رفتارهای عادی یا حتی اشتباهات جزئی در خاک آمریکا اطمینان ندارند و از نبود شفافیت در این زمینه ابراز نگرانی کرده‌اند.

در ادامه این گزارش، «مینکی وردن» از مسئولان دیده‌بان حقوق بشر، با اشاره به مفهوم «ورزش‌شویی» تأکید کرد: استفاده از رویدادهای بزرگ ورزشی برای ایجاد تصویر مثبت در افکار عمومی، می‌تواند همزمان به پنهان کردن نقض‌های جدی حقوق بشر منجر شود. به گفته او، این مفهوم که پیش‌تر عمدتاً درباره کشورهای غیر دموکراتیک به کار می‌رفت، اکنون در مورد دولت آمریکا نیز قابل طرح است.

به گفته این فعال حقوق بشری، قرار بود جام جهانی پیشِ رو نخستین دوره‌ای باشد که با چارچوب مشخصی برای حفاظت از حقوق کارگران، هواداران، بازیکنان و جوامع محلی برگزار شود. با این حال، سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی، رویکردهای تبعیض‌آمیز و فشار بر رسانه‌ها، این هدف را با چالش جدی مواجه کرده است.

منتقدان همچنین معتقدند دولت آمریکا از این رویداد و دیگر رقابت‌های بین‌المللی برای تقویت پیام‌های سیاسی خود استفاده می‌کند و تلاش دارد تصویری امن و مثبت از شرایط داخلی ارائه دهد. در مقابل، سازمان‌های حقوق بشری تأکید دارند که بدون تضمین‌های عملی و شفاف، این مسابقات ممکن است با فضایی از نگرانی و عدم اطمینان برای شرکت‌کنندگان و تماشاگران همراه شود.