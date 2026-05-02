به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اعلام مسئولان باشگاه استقلال مبنی بر آغاز دور جدید تمرینات این تیم از تاریخ ۲۰ اردیبهشت برای ازسرگیری رقابتهای لیگ برتر، همچنان وضعیت بازیکنان خارجی این تیم در هالهای از ابهام قرار دارد.
برخی از بازیکنان خارجی استقلال به دلیل مطالبات مالی معوقه، نسبت به ادامه همکاری و حضور در ایران دچار تردید جدی شدهاند. این بازیکنان در ماههای اخیر چندین مرتبه با ارسال نامههای رسمی به باشگاه، خواستار تعیین تکلیف وضعیت پرداختیهای خود شدهاند.
در چنین شرایطی، احتمال عدم حضور کامل بازیکنان خارجی در شروع تمرینات پیشرو افزایش یافته و به نظر میرسد بخش عمده تمرینات استقلال در مقطع ابتدایی با حضور بازیکنان داخلی برگزار شود.
با توجه به وضعیت موجود، بعید به نظر میرسد تمامی خارجیهای استقلال در زمان آغاز تمرینات در ایران حاضر شوند و احتمالاً برخی از آنها دیرتر به جمع آبیپوشان اضافه خواهند شد. به نظر میرسد حل موضوع مطالبات معوقه نقش تعیینکنندهای در بازگشت کامل بازیکنان خارجی به تمرینات خواهد داشت اما به دلیل شرایط موجود در کشور هنوز مطالبات بازیکنان خارجی پرداخت نشده است که دست آنها برای جدایی از استقلال با باز خواهد گذاشت.
