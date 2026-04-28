یادداشت مهمان- محسن ذوالفقاری، نویسنده: هرکسی که با من اندک آشنایی دارد شدت و حدت علاقه من به شهید بهشتی را می‌داند. من کسی هستم که همه چیز را با عینک بهشتی‌وار می‌بینم. گاهی ناخواسته و ناخودآگاه بدون اینکه بفهمم عینک روی چشم‌هایم هست با دیدن صحنه‌ای، با خواندن کتابی، با مرور خاطره‌ای تحلیلی از ذهنم رد می‌شود که وقتی کمی کنکاش کنی رگ و پی‌اش را در اندیشه‌ها و زندگی این شهید مظلوم پیدا می‌کنی.

اما زمانی که کتاب «تا روشنایی» را به پیشنهاد یکی از رفقا شروع به مطالعه کردم فکر نمی‌کردم هیچ پیوندی بشود با سخنان شهید بهشتی پیدا کند. قبلش باید اشاره کنم کتاب «تا روشنایی» زندان‌نوشت‌های همسر شیخ زکزاکی است. همان ابتدای کتاب متوجه شدم شیخ زکزاکی مدیر انجمن اسلامی دانشجویان در نیجریه بوده است. همین خبر کوتاه به سرعت ذهنم کشیده شد به سخنی از شهید عزیز بهشتی:

«این از کم‌ظرفیتی و بی‌تقوایی ماست اگر تصور کنیم که باید شاهد همه‌ی نتایج کارهامون باشیم.» بهشتی، مصداق عینی ضدش هست. یعنی او از پر ظرفیت‌ترین و باتقواترین علمایی بود که پایه‌گذار خیلی از مجموعه‌ها و تشکیلات‌هایی بود که حتی منتظر آثار و نتایج آن نمی‌ماند. او «فاذا فرغت فانصب» را با سیره زندگی‌اش معنا کرد. همه این‌ها را نوشتم تا بگویم شیخ زکزاکی یکی از نتایج مجموعه‌هایی هست که شهید بهشتی آن را پایه‌گذاری کرد؛ یعنی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا. شیخ زکزاکی مدیر این اتحادیه در نیجریه است. چهره‌ای که برای جهان اسلام با مقاومت‌های چشم‌گیرش شناخته شده است.

خاطراتی دارد که انسان در تعجب می‌ماند. «تا روشنایی» خاطرات زندان‌نوشت همسر ایشان درباره نهضت اسلامی نیجریه است. ابتدای کتاب با خاطرات همسرانه مواجه می‌شوید. شیرین و دلکش است ولی حیف که روی دور تند قرار دارد. جا دارد یک کتاب مجزا برای زندگی خانوادگی این زوج کار شود. زوجی که چندین فرزند را در راه این نهضت به اسلام تقدیم می‌کنند اما از راه و هدفشان دست می‌کشند. خودشان نیز شکنجه‌ها می‌کشند و درد می‌چشند و تا لب مرز شهادت می‌روند و برمی‌گردند. خیلی دوست دارم بیشتر از این کتاب برایتان بنویسم اما این کار را نمی‌کنم. چون می‌ترسم قلمم به سمتی برود که خاطراتی را لو بدهم. لذا خودتان بخوانید تا سلسله‌وار به صورت کامل بخوانید و روشن بشوید!

با تجربه زیسته‌ای که در جنگ رمضان کسب کردیم اگر هنوز کسی وجود دارد که دلبسته و امیدوار به کمک‌های آمریکاست، پیشنهاد می‌کنم جهت روشنگری، «تا روشنایی» را تقدیمش کنید تا آگاه بشود که اگر آمریکا و دست‌نشانده‌های او کشوری را استعمار کنند چه بلاهایی سر آن کشور و مردمانش درمی‌آورند! البته برای بعضی‌هایشان بر فرض هم که بخوانند تاثیری رویشان ندارد. چرا که به قول قرآن قلبشان مهر خورده است و کور و کر شده‌اند!

ناگفته نماند به نظرم برای امثال خودمان که هر شب در خیابان هستیم خواندن این کتاب لازم است تا قدر کشورمان را بدانیم و با تکنیک مقایسه متوجه بشویم اگر ده سال هم هرشب در خیابان بمانیم کار بزرگی نکردیم!

از جهتی دیگر نیز این کتاب مرا به شهید بهشتی وصل کرد. خاطرات و نکات تشکیلاتی شیخ زکزاکی که در جای‌جای کتاب «تشکیلات بهشتی» مباحث تئوریک آن آمده است.

در بخشی از کتاب «تا روشنایی» می‌خوانیم:

در حادثه روز قدس سال ۲۰۱۴م (۱۳۹۳ش) ۳۴ نفر از مردم به قتل رسیدند؛ از جمله یک شهروند نجیب مسیحی که با شرکت کنندگانی که هدف حمله ارتش نیجریه قرار گرفتند همدردی میکرد. بخشی از این تلاش ها برای ترور رهبر نهضت بود. هدف اصلی آن ها شیخ بود؛ اما به شکلی وحشیانه عده ای بیگناه را کشتند. سه پسر عزیزمان هم در این حادثه شهید شدند. سید محمود به ضرب گلوله در لحظه اول به شهادت رسید؛ سید احمد و حامد و علی حیدر تیر خوردند و زخمی شدند. آنها را به سربازخانه ارتش در شهر «بساوا» بردند و تا حد مرگ شکنجه کردند از بین پسرانم، فقط سید علی حیدر که چهارده سال داشت، با یک پای شکسته و استخوان خرد شده در زیر شکنجه زنده ماند. سید حامد و سید احمد به شهادت رسیدند.

کتاب «تا روشنایی» زندان‌نوشت همسر شیخ زکزاکی درباره نهضت اسلامی نیجریه به‌قلم معصومه رامهرمزی در ۱۸۸ صفحه توسط «انتشارات سوره مهر» منتشر و روانه بازار نشر شده است.