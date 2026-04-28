پیام تسلیت وزیر ورزش در واکنش به درگذشت عنایت الله آتشی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در پی درگذشت استاد عنایتالله آتشی پیامی را صادر کرد.
در این پیام از آن فقید سعید به عنوان پیشکسوت خوشنام، از پیشگامان تحول در باشگاه استقلال و صدای رسای بسکتبال ایران به نیکی یاد شده است.
متن پیام تسلیت به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
بسکتبال ایران مردی را از دست داد که تمام ابعاد این ورزش را با تخصص و اخلاق زیست.
درگذشت استاد عنایتالله آتشی، پیشکسوت خوشنام و از پیشگامان تحول در باشگاه استقلال، موجب تأثر عمیق گردید.
نقشآفرینی بیبدیل او در ساحتهای مختلف بسکتبال، از پوشیدن پیراهن تیم ملی و هدایت فنی نخبگان تا حضور در ارکان مدیریتی و هیئترئیسه فدراسیون، تصویری جامع از یک مدیرِ متخصص را در حافظه ورزش کشور ثبت کرد.
او فراتر از این مسئولیتها «صدای رسای بسکتبال» بود که با کلام گرم و کارشناسی خود، این رشتهی مهیج و دانشگاهی را به خانهها برد و حق بزرگی بر گردن توسعه و محبوبیت این ورزش دارد.
