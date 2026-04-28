به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جمال کریمی صبح سه شنبه در دیدار با رئیس اداره منابع طبیعی این شهرستان و جمعی از ائمه جمعه و جماعات، اظهار کرد: حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است و روحانیون به‌عنوان افراد اثرگذار در جامعه، نقش محوری در ترویج این فرهنگ دارند.

وی افزود: تبیین جایگاه منابع طبیعی در آموزه‌های دینی می‌تواند مردم را به مشارکت مسئولانه در حفظ این سرمایه‌های ملی ترغیب کند.

احمدی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان بانه نیز با اشاره به جایگاه ویژه روحانیون در میان مردم، بر ضرورت استفاده از ظرفیت تریبون‌های دینی برای آگاهی‌بخشی عمومی در حوزه منابع طبیعی تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: تعامل و همراهی روحانیون با دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مهمی در کاهش تخریب منابع طبیعی و صیانت از مراتع و جنگل‌ها داشته باشد.

در این جلسه همچنین راهکارهای عملی برای تقویت فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد روحانیون با بهره‌گیری از خطبه‌ها و منابر، مردم را به مشارکت فعال در این حوزه دعوت کنند.