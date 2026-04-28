به گزارش خبرنگار مهر، فواد غزیعلی صبح امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد ناوگان مسافربری در این بازه زمانی افزود: از ۹ اسفندماه سال گذشته تاکنون، ۱۱۴ هزار و ۳۹۶ سفر از مبدأ استان خوزستان انجام شده است. مسافران به مقاصد درون همچنین برون استانی جابهجا شدند.
وی بیان کرد: در بازه زمانی ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردینماه سال جاری، ناوگان حملونقل عمومی استان با تمام ظرفیت پای کار بوده است. در این ایام پیک نوروزی، با انجام ۳۶ هزار و ۸۱۰ سفر، ۲۸۹ هزار و ۷۴۶ مسافر جابهجا شدند.
معاون حملونقل راهداری خوزستان تصریح کرد: از مجموع جابهجاییهای صورت گرفته، بخش عمدهای شامل ۲۵۰ هزار و ۳۰۶ مسافر در مسیرهای درون استانی بوده است.
غزیعلی با تأکید بر اینکه ناوگان اتوبوسی، مینیبوسی و سواری کرایه استان با آمادگی کامل در حال خدمترسانی هستند، بیان کرد: به طور میانگین روزانه دو هزار و ۴۳ سفر در استان انجام میشود. نظارت مستمر بر پایانههای مسافربری و ایمنی فنی ناوگان به منظور تأمین ایمنی سفر مسافران در اولویت قرار دارد.
