۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

۸۸۸ هزار مسافر در خوزستان جابه‌جا شدند

اهواز – معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: از تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تاکنون، بالغ بر ۸۸۸ هزار و ۶۶۰ مسافر توسط ناوگان جاده‌ای استان جابه‌جا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فواد غزیعلی صبح امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد ناوگان مسافربری در این بازه زمانی افزود: از ۹ اسفندماه سال گذشته تاکنون، ۱۱۴ هزار و ۳۹۶ سفر از مبدأ استان خوزستان انجام شده است. مسافران به مقاصد درون همچنین برون استانی جابه‌جا شدند.

وی بیان کرد: در بازه زمانی ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین‌ماه سال جاری، ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان با تمام ظرفیت پای کار بوده است. در این ایام پیک نوروزی، با انجام ۳۶ هزار و ۸۱۰ سفر، ۲۸۹ هزار و ۷۴۶ مسافر جابه‌جا شدند.

معاون حمل‌ونقل راهداری خوزستان تصریح کرد: از مجموع جابه‌جایی‌های صورت گرفته، بخش عمده‌ای شامل ۲۵۰ هزار و ۳۰۶ مسافر در مسیرهای درون استانی بوده است.

غزیعلی با تأکید بر اینکه ناوگان اتوبوسی، مینی‌بوسی و سواری کرایه استان با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی هستند، بیان کرد: به طور میانگین روزانه دو هزار و ۴۳ سفر در استان انجام می‌شود. نظارت مستمر بر پایانه‌های مسافربری و ایمنی فنی ناوگان به منظور تأمین ایمنی سفر مسافران در اولویت قرار دارد.

کد مطلب 6813733

