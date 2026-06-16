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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

سلیمی: ۴۱۹ هزار مسافر در سه ماهه نخست سال جاری در کرمانشاه جابه‌جا شد

سلیمی: ۴۱۹ هزار مسافر در سه ماهه نخست سال جاری در کرمانشاه جابه‌جا شد

کرمانشاه - مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از جابه‌جایی ۴۱۹ هزار مسافر در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی خبر داد.

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح عملکرد ناوگان حمل‌ و نقل مسافری استان در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این بازه زمانی مجموعاً ۴۱۹ هزار نفر مسافر در سطح استان و مسیرهای برون‌استانی جابه‌جا شده‌اند.

وی افزود: این حجم از جابه‌جایی مسافر در قالب حدود ۴۲ هزار سفر با استفاده از ناوگان اتوبوسی، مینی‌بوسی و سواری کرایه به ثبت رسیده و نشان‌دهنده نقش مهم حمل‌ و نقل عمومی در تأمین سفرهای روزانه است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به عملکرد ناوگان اتوبوسی گفت: در این بخش بیش از ۸ هزار سفر انجام شده که طی آن ۱۶۱ هزار مسافر در مسیرهای مختلف جابه‌جا شده‌اند.

وی ادامه داد: ناوگان مینی‌بوسی استان نیز در همین مدت با ثبت حدود ۱۷ هزار سفر، توانسته بیش از ۲۰۷ هزار مسافر را به مقاصد درون‌استانی و روستایی منتقل کند که سهم قابل توجهی در پوشش مناطق کمتر برخوردار دارد.

سلیمی درباره عملکرد سواری‌های کرایه نیز بیان کرد: این ناوگان با انجام بیش از ۱۶ هزار سفر، جابه‌جایی حدود ۵۱ هزار مسافر را بر عهده داشته و نقش مکملی در شبکه حمل‌ و نقل عمومی ایفا کرده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت خدمات تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای افزایش ایمنی سفرها، بهبود خدمات پایانه‌ای و نظارت مستمر بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش فعالان این حوزه گفت: مجموعه حمل‌ و نقل عمومی استان با آمادگی کامل، ارائه خدمات به مسافران را ادامه می‌دهد تا سفرهایی ایمن، منظم و قابل اطمینان برای شهروندان فراهم شود.

کد مطلب 6861938

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