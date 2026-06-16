علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح عملکرد ناوگان حمل‌ و نقل مسافری استان در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این بازه زمانی مجموعاً ۴۱۹ هزار نفر مسافر در سطح استان و مسیرهای برون‌استانی جابه‌جا شده‌اند.

وی افزود: این حجم از جابه‌جایی مسافر در قالب حدود ۴۲ هزار سفر با استفاده از ناوگان اتوبوسی، مینی‌بوسی و سواری کرایه به ثبت رسیده و نشان‌دهنده نقش مهم حمل‌ و نقل عمومی در تأمین سفرهای روزانه است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به عملکرد ناوگان اتوبوسی گفت: در این بخش بیش از ۸ هزار سفر انجام شده که طی آن ۱۶۱ هزار مسافر در مسیرهای مختلف جابه‌جا شده‌اند.

وی ادامه داد: ناوگان مینی‌بوسی استان نیز در همین مدت با ثبت حدود ۱۷ هزار سفر، توانسته بیش از ۲۰۷ هزار مسافر را به مقاصد درون‌استانی و روستایی منتقل کند که سهم قابل توجهی در پوشش مناطق کمتر برخوردار دارد.

سلیمی درباره عملکرد سواری‌های کرایه نیز بیان کرد: این ناوگان با انجام بیش از ۱۶ هزار سفر، جابه‌جایی حدود ۵۱ هزار مسافر را بر عهده داشته و نقش مکملی در شبکه حمل‌ و نقل عمومی ایفا کرده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت خدمات تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای افزایش ایمنی سفرها، بهبود خدمات پایانه‌ای و نظارت مستمر بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش فعالان این حوزه گفت: مجموعه حمل‌ و نقل عمومی استان با آمادگی کامل، ارائه خدمات به مسافران را ادامه می‌دهد تا سفرهایی ایمن، منظم و قابل اطمینان برای شهروندان فراهم شود.