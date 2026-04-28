۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

پوتین: غرب در حال از دست دادن جایگاه رهبری خود در جهان است

پوتین: غرب در حال از دست دادن جایگاه رهبری خود در جهان است

رئیس جمهور روسیه با اشاره به چندقطبی شدن جهان و رشد قدرت‌های نوظهور گفت غرب در حال از دست دادن جایگاه رهبری خود در نظام بین‌الملل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت: در جهان، یک ساختار پیچیده‌تر و چندقطبی برای توسعه جهانی در حال شکل‌گیری است. مدل توسعه جهانی زمانی پایدار خواهد بود که بر اصول برابری استوار باشد و منافع همه کشورها را در نظر بگیرد.

وی افزود: همه مؤلفه‌های رشد جهانی از اقتصاد و امور مالی گرفته تا فناوری و جمعیت‌شناسی به‌طور برگشت‌ناپذیری در حال تغییر هستند. غرب در حال از دست دادن جایگاه رهبری خود در جهان است و جای خود را به جنوب جهانی(کشورهای در حال توسعه) می‌دهد.

رئیس جمهور روسیه با بیان اینکه هیچ کشوری نمی‌تواند به‌تنهایی، به بهای زیان دیگر کشورها توسعه یابد، گفت: در دنیای امروز، کشورهایی که اهمیت حاکمیت ملی را درک می‌کنند، نقش فزاینده‌ای ایفا می‌کنند. پلتفرم توسعه جهانی باید به‌گونه‌ای باشد که هر فردی حق داشتن یک آینده موفق را داشته باشد.

