فرصت سوزی در فرودگاه شاهرود «ممنوع»؛ ظرفیت حج و زیارت به میدان بیاید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی عصر سه‌شنبه در دیدار با مدیرکل حج و زیارت استان سمنان و جمعی از کارگزاران حج شرق استان به میزبانی دفتر خود، با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری از فرودگاه بین‌المللی شهدای شاهرود برای اعزام زائران بیت‌الله الحرام و عتبات عالیات، خواستار تغییر نگاه مدیران در سطوح شهرستانی، استانی و ملی شد.

وی با انتقاد از رویکرد موجود هشدار داد: با نگاه کنونی، تا یک دهه دیگر نیز نمی‌توان از ظرفیت فرودگاه شاهرود به‌خوبی استفاده کرد لذا از مدیران حج و زیارت استان می‌خواهیم با تبیین اهمیت ظرفیت‌های مغفولی که با بیت‌المال و کمک‌های مردم شاهرود ایجاد شده، به تغییر این نگاه مبادرت ورزند.

امام جمعه شاهرود مسئولان را در قبال فرصت‌سوزی‌ها مسئول دانست و افزود: باید نگاه منطقه‌ای به فرودگاه شاهرود کنار گذاشته شود، زیرا این فرودگاه در ابعاد اقتصاد، اشتغال، زیارت، گردشگری و صادرات نقشی کلیدی دارد.

امینی با تأکید بر اینکه نگاه به فرودگاه باید نگاه فرصت باشد، خاطرنشان کرد: ۲۰ درصد بهره‌برداری آن مربوط به گردشگری و عتبات و ۸۰ درصد مرتبط با صادرات محصولات شهرستان است، از این رو ارگان‌هایی همچون حج و زیارت استان سمنان در تغییر نگاه حاکم بر مسئولان بسیار تأثیرگذارند.

وی با مقایسه فرودگاه با مصلاهای نماز جمعه، تصریح کرد: تا زمانی که نگاه حاکم این باشد که مصلاها تنها برای سه ساعت در هفته کاربرد دارند، به جایی نمی‌رسیم، در حالی که مصلاها ظرفیت مدیریت فرهنگی، مدیریت بحران، برپایی نمایشگاه‌ها و ده‌ها کارکرد دیگر را دارند.

امام جمعه شاهرود در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از عملکرد خوب مدیران حج و زیارت استان سمنان در بهره‌مندی از ظرفیت‌های استان برای همگرایی و تقویت فرهنگ معنوی و همچنین مسائل عامل‌المنفعه مانند درختکاری و حضور فعال عوامل حج و زیارت در همایش مردمی شبهای اقتدار، به مسئله حج سالجاری اشاره کرد و گفت: برخی درباره نگرانی‌های امنیتی حج امسال سؤال می‌کنند، اما وقتی شورای عالی امنیت ملی مصوبه اعزام را صادر می‌کند، یعنی بر همه مسائل اشراف دارد.

امینی همچنین با بیان اینکه اگر ضرری در این راستا وجود داشت، حاکمیت هیچ حاجی را به سرزمین وحی اعزام نمی‌کرد، گفت: ایران باید در این حج حضور پررنگ داشته باشد، همان‌طور که تیم ملی فوتبال باید در جام جهانی حاضر شود، چراکه عدم حضور به معنای انزوای کشور است.

وی تشکیک‌های واهی را غیرضروری خواند و تأکید کرد: جنگ ما باید همراه با دیپلماسی باشد و حج، نوعی دیپلماسی عمومی است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود همچنین با تاکید بر اینکه غربی‌های پلید خواهان محرومیت حجاج ایرانی‌اند، تصریح کرد: از این رو باید در حج تمتع حضور فعال داشته باشیم و به تشکیک‌های رسانه‌های معاند توجه نکنیم.

به گزارش مهر، در حاشیه این دیدار، کارگزاران دفاتر حج و زیارت شهرستان شاهرود از مواضع صریح امام جمعه شاهرود در حمایت از کوهستان شاهوار در برابر تخریب‌های گسترده معدن بوکسیت که محیط زیست، خاک، منابع آبی و پوشش گیاهی و حیات منطقه را به خطر انداخته، قدردانی کردند.