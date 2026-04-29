مدیر جدید دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه آذربایجان شرقی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه همزمان با سالروز ولادت حضرت امام رضا (ع)، آیین تکریم و معارفه مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان آذربایجان شرقی در سالن جلسات مدیریت حوزه علمیه استان برگزار شد.
در این مراسم که با حضور حجتالاسلام علی نوری، معاون سازماندهی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از ائمه جمعه و شخصیتهای حوزوی برگزار شد، حجتالاسلام «احمد ذاکری» با حفظ سمت (مدیریت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان)، به عنوان مدیر جدید این دفتر منصوب و حکم خود را دریافت کرد.
در بخش دیگری از این مراسم، از تلاشها و خدمات چندین ساله حجتالاسلام «رسول مشهوری»، مدیر سابق دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در استان قدردانی به عمل آمد.
تقویت فعالیتهای دینی و فرهنگی و ارتقای هماهنگی میان ائمه جمعه سراسر استان، از جمله محورهای مورد تأکید در این مراسم برای دوره جدید مدیریتی این دفتر عنوان شد.
