  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳

مدیر جدید دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه آذربایجان شرقی منصوب شد

تبریز- در آیینی با حضور معاون سازماندهی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، حجت‌الاسلام «احمد ذاکری» به عنوان مدیر جدید دفتر نمایندگی این شورا در آذربایجان شرقی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه همزمان با سالروز ولادت حضرت امام رضا (ع)، آیین تکریم و معارفه مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان آذربایجان شرقی در سالن جلسات مدیریت حوزه علمیه استان برگزار شد.

در این مراسم که با حضور حجت‌الاسلام علی نوری، معاون سازماندهی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از ائمه جمعه و شخصیت‌های حوزوی برگزار شد، حجت‌الاسلام «احمد ذاکری» با حفظ سمت (مدیریت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان)، به عنوان مدیر جدید این دفتر منصوب و حکم خود را دریافت کرد.

در بخش دیگری از این مراسم، از تلاش‌ها و خدمات چندین ساله حجت‌الاسلام «رسول مشهوری»، مدیر سابق دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در استان قدردانی به عمل آمد.

تقویت فعالیت‌های دینی و فرهنگی و ارتقای هماهنگی میان ائمه جمعه سراسر استان، از جمله محورهای مورد تأکید در این مراسم برای دوره جدید مدیریتی این دفتر عنوان شد.

کد مطلب 6815302

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها