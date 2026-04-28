به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، جلال‌الدین سلیمی با اشاره به شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی سوم و در راستای حمایت از معیشت شهروندان، اظهار کرد: طبق تصمیمات هیأت عالی بانک مرکزی، مقرر شد جرایم دیرکرد (وجه التزام) تمامی تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلاتی که اصل مبلغ آن‌ها تا سقف ۷ میلیارد ریال است، مشمول بخشودگی قرار گیرند.

وی افزود: این طرح که بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در بر می‌گیرد، پس از تصویب شیوه‌نامه اجرایی توسط هیأت مدیره بانک مسکن، وارد مرحله عملیاتی شد.

رئیس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن افزود: در همین راستا، بانک مسکن نسبت به اعاده وجه التزام دریافتی مازاد (بخش مازاد بر نرخ سود) برای بالغ بر ۴۹۰ هزار نفر از مشتریان خود اقدام کرده است تا گامی موثر در جهت کاهش فشارهای اقتصادی بر دوش خانواده‌ها برداشته شود.

سلیمی در پایان تأکید کرد که بانک مسکن همچنان بر عهد خود در حمایت از معیشت مشتریان و کاهش فشارهای اقتصادی در شرایط کنونی پایبند است.