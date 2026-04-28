به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در حاشیه افتتاح مجتمع خدماتی، رفاهی و گردشگری در اردبیل، اظهار کرد:این مجتمع رفاهی، خدماتی و گردشگری با سرمایهگذاری به مساحت ۷ هکتار اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید و در فاز دوم علاوه بر محوطه سازی ایستگاهcng و مجموعه بازی های کودک و نوجوان راه اندازی می شود.
وی افزود: استان اردبیل از ظرفیتهای بالایی در حوزه گردشگری برخوردار بوده و بهرهبرداری از طرحهای اقتصادی در ایام جنگ نشاندهنده توجه به این پتانسیلهاست.
استاندار اردبیل گفت: میانگین کشوری احداث مجتمعهای رفاهی بینراهی در هر ۲۷ کیلومتر یک مجتمع است ولی در استان اردبیل این شاخص به ۱۶ کیلومتر رسیده که به جذب بیشتر مسافران و گردشگران کمک میکند.
وی با اشاره به اینکه ۸۶ طرح گردشگری با سرمایهگذاری ۴۲ هزار میلیارد تومان در اقصی نقاط استان در دست اجراست، گفت: تلاش میشود این طرحها در آینده نزدیک به بهرهبرداری رسیده و در اختیار مردم استان و گردشگران قرار گیرد.
استاندار اردبیل به تکمیل و تامین زیرساختهای گردشگری در قالب ۲۲ پروژه در سطح استان اشاره کرد و گفت: در راستای تامین منابع مالی این طرحها، بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات سفر ریاست جمهوری و تسهیلات تکلیفی در حوزه گردشگری امسال به استان اختصاص می یابد.
امامی یگانه از راهاندازی ستاد تسهیل ویژه گردشگری در استان خبر داد و بیان کرد: این ستاد با هدف پیگیری طرحهای در حال اجرا و رفع موانع احتمالی راهاندازی شده است.
