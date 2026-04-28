۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۷

طرح اقتصادی با سرمایه‌گذاری در اردبیل به بهره‌برداری رسید

اردبیل- استاندار اردبیل از بهره‌برداری ۴۱ طرح اقتصادی با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان همزمان با ایام جنگ رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه‌ در حاشیه افتتاح مجتمع‌ خدماتی، رفاهی و گردشگری در اردبیل، اظهار کرد:این مجتمع رفاهی، خدماتی و گردشگری با سرمایه‌گذاری به مساحت ۷ هکتار اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید و در فاز دوم علاوه بر محوطه سازی ایستگاهcng و مجموعه بازی های کودک و نوجوان راه اندازی می شود.

وی افزود: استان اردبیل از ظرفیت‌های بالایی در حوزه گردشگری برخوردار بوده و بهره‌برداری از طرح‌های اقتصادی در ایام جنگ نشان‌دهنده توجه به این پتانسیل‌هاست.

استاندار اردبیل گفت: میانگین کشوری احداث مجتمع‌های رفاهی بین‌راهی در هر ۲۷ کیلومتر یک مجتمع است ولی در استان اردبیل این شاخص به ۱۶ کیلومتر رسیده که به جذب بیشتر مسافران و گردشگران کمک می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ۸۶ طرح گردشگری با سرمایه‌گذاری ۴۲ هزار میلیارد تومان در اقصی نقاط استان در دست اجراست، گفت: تلاش می‌شود این طرح‌ها در آینده نزدیک به بهره‌برداری رسیده و در اختیار مردم استان و گردشگران قرار گیرد.


استاندار اردبیل به تکمیل و تامین زیرساخت‌های گردشگری در قالب ۲۲ پروژه در سطح استان اشاره کرد و گفت: در راستای تامین منابع مالی این طرح‌ها، بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات سفر ریاست جمهوری و تسهیلات تکلیفی در حوزه گردشگری امسال به استان اختصاص می یابد.

امامی یگانه از راه‌اندازی ستاد تسهیل ویژه گردشگری در استان خبر داد و بیان کرد: این ستاد با هدف پیگیری طرح‌های در حال اجرا و رفع موانع احتمالی راه‌اندازی شده است.

کد مطلب 6814189

