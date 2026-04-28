۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

بسته سیاست ارزی و تجاری وزارت صمت ابلاغ می‌شود

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: طی روزهای آینده بسته سیاست ارزی و تجاری وزارت صمت ابلاغ خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت، اظهار کرد: آماده‌سازی فهرست اولیه کد تعرفه‌های ضروری بخش تولید برای تامین ارز با حداقل رویه‌ها آماده شده و به زودی ابلاغ می‌شود.

بر اساس اعلام اتاق تهران، وی افزود: طی روزهای آینده بسته سیاست ارزی و تجاری وزارت صمت ابلاغ خواهد شد که در آن نیازهای ضروری و روش‌های تامین ارز، از جمله روش سپرده خود و دیگران برای اقلامی نظیر ورق و اسلب، مشخص شده است.

قنادزاده همچنین از مصوبه شورای عالی امنیت ملی (شعام) مبنی بر واگذاری اختیارات مربوط به رویه‌های گمرکی و تعریف سود بازرگانی به وزارت صمت خبر داد و تاکید کرد که برای جایگزینی مسیر دریایی جنوب، کریدورهای لجستیکی جدید تعریف شده و در دست اقدام است.

سمیه رسولی

