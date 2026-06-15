نظام جدید تأمین و تخصیص ارز بر اساس توافق صمت و بانک مرکزی

محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بسته ارزی تجاری که گفته می‌شد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نهایی و ابلاغ خواهد شد، اظهار کرد: آنچه در اردیبهشت‌ماه نهایی شد، توافقات میان وزارت صمت و بانک مرکزی درباره نحوه تأمین و تخصیص ارز بود و قرار نبود موضوعی تحت عنوان یک بسته مستقل برای ابلاغ عمومی منتشر شود.

وی گفت: این توافقات در حوزه نظام تأمین و تقسیم منابع ارزی به خصوص درباره تعرفه‌های ضروری انجام شده و در حال اجراست. در این چارچوب درباره نحوه تأمین ارز برای گروه‌های مختلف کالایی تصمیم‌گیری شده و منابع ارزی اعم از ارز حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران و سایر روش‌های تأمین ارز در این نظام دیده شده و در حال اجراست.

معاون سازمان توسعه تجارت افزود: بانک مرکزی نیز در قالب نظام تخصیص و تأمین منابع ارزی، این چارچوب‌ها را اجرا می‌کند و موضوع اصلی، سیاست‌گذاری مشترک ارزی و تجاری میان دستگاه‌های مسئول بوده است.

وی ادامه داد: هدف از این هماهنگی‌ها، بهبود روند تأمین ارز مورد نیاز تجارت کشور و ایجاد سازوکارهای مؤثرتر برای تخصیص منابع ارزی بوده است و در حال حاضر نیز این چارچوب‌ها در حال اجراست.

قنادزاده تأکید کرد: بنابراین موضوعی تحت عنوان «بسته ارزی جدید» برای ابلاغ عمومی مطرح نبوده و آنچه انجام شده، توافقات اجرایی میان وزارت صمت و بانک مرکزی درباره نحوه مدیریت منابع و مصارف ارزی کشوربوده که هم‌اکنون در حال انجام است.