هروی: کاراته پرچمدار ورزش ایران در بازیهای آسیایی ناگویا خواهد بود

سید شهرام هروی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: بعد ار مسابقات قهرمانی کشور دو مرحله انتخابی درون اردویی را پشت سر گذاشتیم و پس از برگزاری رقابت های روز دوشنبه، کادر فنی تیم ملی با بررسی عملکرد کاراته کاها از مسابقات قهرمانی کشور گرفته تا هر سه دوره انتخابی، ترکیب تیم ملی را در هر دو بخش تیمی و انفرادی معرفی خواهد کرد.

مدیر فنی تیم های ملی کاراته ادامه داد: بزرگترین هدف ما موفقیت در بازیهای آسیایی ناگویا تعریف شده است. کاراته این توانایی را دارد که در تحلیل عملکردی جزو سه تیم اول کاروان اعزامی کشورمان به ژاپن باشد. البته معتقدم این پتانسیل وجود دارد که پرچمدار موفقیت های کشور عزیزمان در این بازیهای پراهمیت باشیم.

هروی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توانایی هایی که از هر دو تیم بانوان و آقایان سراغ دارم، می توانیم در مسابقات قهرمانی آسیا در اندونزی بهترین عملکرد را داشته باشیم و در مجموع عنوان قهرمانی را کسب کنیم. چراغ اول را در قهرمانی آسیا روشن می کنیم و با قدرت در بازیهای آسیا ناگویا شرکت خواهیم کرد تا پرچمدار مدال آوری کاروان ورزش ایران باشیم.