نفرات راه یافته به اردوی تیم ملی کاراته مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مرحله از رقابت های انتخابی تیم ملی با هدف انتخاب ترکیب نهایی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا امروز دوشنبه در محل سالن کبکانیان برگزار شد. رقابت هایی که با حضور داوران رسمی جهانی و با نظارت مستقیم مسعود رهنما رئیس فدراسیون و محسن عاشوری دبیر فدراسیون از کیفیت فنی مناسبی برخوردار بود.

در کنار اعضای کادر فنی که مسابقات را با دقت زیر نظر داشتند، سید شهرام هروی مدیر فنی تیم ملی و اعضای کمیته فنی فدراسیون نیز در سالن حضور داشته از ابتدا تا انتها رقابت ها را به تماشا نشستند.

نکته مهم دیگر اینکه در برخی اوزان مسابقات به صورت دوره ای برگزار شد و در نهایت بهنام دهقان زاده در وزن ۵۵- کیلوگرم، سید امیر حسینی در وزن ۶۰- کیلوگرم، هادی کیانی در ورن ۶۷- کیلوگرم، مرتصی نعمتی و مهدی شهگل در وزن ۷۵- کیلوگرم، علی اصغر آسیابری در وزن ۸۴- کیلوگرم و مهدی خدابخش به همراه محمود نعمتی،در وزن ۸۴+ کیلوگرم به اردوی تیم ملی راه پیدا کردند.

همچنین بهمن عسگری، اسماعیل معتمدی ،مهدی گنج زاده و مهدی آشوری هم از سوی کادر فنی به اردوی بعدی دعپت شدند.

در جریان مبارزات وزن ۸۴+ کیلوگرم صالح اباذری پس از شکستدر مبارزه نخست دراعاراص یه قصاوت داوران از ادامه مبارزات منصرف شد.