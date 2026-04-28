نوشاد عالمیان در رنکینگ جهانی تنیس روی میز دوباره سه رقمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تنیس روی میز رنکینگ جدید خود را منتشر کرد. در این رده بندی که مربوط به هفته هجدهم است، نوشاد عالمیان ۲ پله سقوط کرده است و همچون حدود یک ماه پیش در رده ۱۰۰ قرار گرفته است.

در بخش مردان این رده بندی، نوید شمس و نیما عالمیان به ترتیب ۴۰ و ۳۰ پله سقوط داشته اند. بنیامین فرجی تنها بازیکن ایرانی است که در این بخش صعود داشته است. این در حالی است که در بخش زنان، به غیر از ستایش ایلوخانی دیگر ملی پوشان ایران سقوط داشته اند.

جایگاه نمایندگان ایران در رده بندی جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز به این شرح است:

بخش مردان

* نوشاد عالمیان: این بازیکن با ۲ پله سقوط در رده ۱۰۰ قرار دارد

* بنیامین فرجی: این بازیکن با ۲ پله صعود در رده ۱۴۳ قرار گرفته است

* نوید شمس: این بازیکن با ۴۰ پله سقوط در رده ۲۲۰ قرار گرفته است

* امیرحسین هدایی: این بازیکن بدون تغییر جایگاه در رده ۲۴۷ قرار گرفته است

* نیما عالمیان: این بازیکن با ۳۰ پله سقوط در رده ۲۷۳ قرار گرفته است

بخش زنان

* ندا شهسواری: این بازیکن با ۲ پله صعود در رده ۱۴۰ قرار گرفته است

* شیما صفایی: این بازیکن با ۲ پله صعود در رده ۱۸۲ قرار گرفته است

* مهشید اشتری: این بازیکن با یک پله صعود در رده ۳۱۷ قرار گرفته است

* الینا رحیمی: این بازیکن با یک پله صعود در رده ۳۱۹ قرار گرفته است

* ستایش ایلوخانی: این بازیکن با ۳ پله سقوط در رده ۴۱۵ قرار گرفته است