رئیس اتاق اصناف عسلویه: ۶ واحد صنفی متخلف به تعزیرات معرفی شدند

محسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تشدید نظارت و بازرسی ها از سوپر مارکت ها تعداد ۶ واحد متخلف شناسایی و با تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی افزود: این اقدام در روزهای گذشته انجام شده و هدف آن مقابله با تخلفات قیمتی در عرضه اجناس روزانه مردم است.

رئیس اتاق اصناف شهرستان عسلویه تأکید کرد: افزایش خودسرانه قیمت ها ممنوع است و هرگونه افزایش قیمت باید با مجوز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد.

وی با اعلام اخطار جدی و قاطع به کسبه‌ها علی‌الخصوص عرضه‌کنندگان نیازهای ضروری مردم اظهار کرد: به فروشندگان در همه صنوف از جمله لوازم یک بار مصرف، لوازم یدکی، خواربار و مصارف روزانه مردم هشدار می‌دهیم، چنانچه محصولات را خارج از شبکه و با قیمت بیشتر از مبلغ درج شده روی کالا عرضه کنند، حتما با آن‌ها برخورد قاطع خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف شهرستان عسلویه گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، اگر چه افزایش قیمت‌هایی در بازار رخ داده اما هیچ‌گونه کمبود کالایی نداشتیم.‌

رحیمی در تشریح وضعیت تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: از ابتدای «جنگ رمضان» تا امروز، کمبودی در بازار مشاهده نشده است؛ با این حال، افزایش قیمت‌ها رخ داده و این مسئله مورد تأیید است.

وی از سایر کسبه خواست با رعایت قیمت‌های مصوب، از مشکلات مشابه جلوگیری کنند تا ثبات بازار حفظ شود.

رئیس اتاق اصناف عسلویه از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده تخلف، تقلب ،گرانفروشی با سامانه شکایات اداره صمت به شماره ۱۲۴ تماس بگیرند.