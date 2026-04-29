پایان کار «تئاتر رضوی» بدون بدهی مالی؛ چراغ تئاتر را روشن نگه داشتیم

یعقوب صدیقجمالی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان شرقی که عهدهدار برگزاری هجدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی در شهر تبریز بود، درباره روند این رویداد تا برگزاری با توجه به شرایط جنگ تحمیلی سوم به خبرنگار مهر گفت: همیشه در شرایط جنگی و بحرانی تئاتر به عنوان یکی از اولین حلقهها آسیب میبیند. به همین دلیل همزمان با جنگ رمضان ما برنامه جشنواره را متوقف کردیم و توصیههایی هم شد که در زمان برگزاری تجدید نظر کنیم. از طرفی احساس وظیفه میکردیم بعد از این شرایط چراغ تئاتر را روشن نگه داریم.
وی یادآور شد: وظیفه ما بود که اجازه ندهیم جشنواره ملی تئاتر رضوی تعطیل شود. از این رو شروع به تعامل با گروهها کردیم و اکثر گروهها به ویژه گروههای تئاتر شهرهای اصفهان، یزد، بندرعباس و تهران زیر بمباران همت کردند و توانستند آنطوری که شایسته نام جشنواره بود کار تولید کنند.
صدیقجمالی ادامه داد: علیرغم شرایط جنگی فیلم ۲۸ اثر به دست ما رسید اما به دلیل محدودیت پذیرش، میزبان ۱۲ نمایش در جشنواره بودیم.
این هنرمند تئاتر درباره استقبال مخاطبان و علاقهمندان از آثار اجرا شده در جشنواره هجدهم تئاتر رضوی، اظهار کرد: استقبال خیره کننده بود و بالغ بر ۵ هزار تماشاگر به تماشای نمایشها نشستند. همین را بهانه کردیم که به برکت برگزاری جشنواره، روند اجرای عمومی را دوباره شروع کنیم و ۲ نمایش آماده اجرای عمومی در شهر تبریز هستند.
مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان شرقی درباره وضعیت تعهدات مالی جشنواره از جمله پرداخت کمکهزینه و جوایز، تأکید کرد: همیشه جشنواره ملی تئاتر رضوی با مشارکت بنیاد ملی امام رضا (ع)، معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استان میزبان برگزار میشود. بنیاد امام رضا (ع) و معاونت هنری ارشاد تعامل خوبی با ما داشتند و توانستیم کمکهزینه گروهها را قبل از حضور در جشنواره بپردازیم تا دینی متوجه دبیرخانه جشنواره نباشد. تمامی هزینههای جوایز هم تأمین شد و هجدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی بدون بدهی مالی به کار خود پایان داد.
صدیقجمالی تصریح کرد: انصافا تمام گروهها علیرغم شرایطی که در آن به سر میبردند تعامل خیلی خوبی را با ما داشتند.
هجدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی روز سهشنبه ۸ اردیبهشت به پایان رسید.
