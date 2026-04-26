معرفی داوران هجدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، در هجدهمین دوره از جشنواره ملی تئاتر رضوی، نادر برهانی‌مرند نویسنده و کارگردان تئاتر، به‌عنوان یکی از داوران حضور دارد. وی دارای مدرک کارشناسی نمایش با گرایش ادبیات نمایشی و کارشناسی ارشد نمایش با گرایش بازیگری و کارگردانی از دانشکده سینما و تئاتر است.

شهرام کرمی فارغ‌التحصیل مدرسه کارگاهی نمایشنامه‌نویسی حوزه هنری، از دیگر داوران این جشنواره است. وی دارای مدرک کارشناسی ادبیات نمایشی و کارشناسی ارشد کارگردانی از دانشکده هنر و معماری بوده و در سال ۱۳۹۴ موفق به دریافت نشان درجه یک هنری (معادل دکترا) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است. کرمی تاکنون ۲۴ نمایشنامه منتشر کرده و در ۲۲ پروژه اجرایی، عمدتاً به‌عنوان نویسنده و کارگردان فعالیت داشته و ۱۷ جایزه و تقدیر نیز کسب کرده است.

همچنین رضا حسینی متولد ۱۳۴۰، بازیگر، کارگردان، مدرس تئاتر و کارشناس هنرهای نمایشی با مدرک درجه یک هنری است. وی تولید و کارگردانی بیش از ۸۰ اثر هنری از جمله «آنتیگونه»، «مرگ فروشنده»، «شب بخیر مادر»، «هرا»، «به من دروغ بگو»، «هفت دریا شبنمی»، «زنان نوغان» و «مرغ سحر» را در کارنامه‌ کاری خود دارد و با حضور در رویدادهای ملی و بین‌المللی، موفق به کسب جوایز متعدد از جشنواره‌های استانی، منطقه‌ای، دفاع مقدس، کودک و نوجوان، رضوی و بین‌المللی فجر شده است. همچنین عضویت در هیئت‌های بازخوانی، بازبینی و داوری جشنواره‌های مختلف استانی و کشوری از دیگر سوابق حرفه‌ای این هنرمند است.

هجدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی به دبیری نعمت‌اله پایان، از چهارم تا هشتم اردیبهشت‌ سال جاری به میزبانی شهر تبریز در حال برگزاری است.