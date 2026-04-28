  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از آغاز جنگ تاکنون، شمار شهدا به ۷۲ هزار و ۵۹۴ نفر و مجروحان به ۱۷۲ هزار و ۴۰۴ نفر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز سه شنبه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته یک شهید و ۵ زخمی در پی حملات رژیم صهیونیستی به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد: از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر، شمار شهدا به ۸۱۸ شهید و شمار مجروحان به ۲۳۰۱ زخمی رسیده است. همچنین ۷۶۲ پیکر از زیر آوار بیرون کشیده شده‌اند.

کد مطلب 6813949

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها