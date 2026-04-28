جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز سه شنبه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته یک شهید و ۵ زخمی در پی حملات رژیم صهیونیستی به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد: از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر، شمار شهدا به ۸۱۸ شهید و شمار مجروحان به ۲۳۰۱ زخمی رسیده است. همچنین ۷۶۲ پیکر از زیر آوار بیرون کشیده شده‌اند.

همچنین وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از آغاز جنگ تاکنون، شمار شهدا به ۷۲ هزار و ۵۹۴ نفر و مجروحان ۱۷۲ هزار و ۴۰۴ نفر افزایش یافته است.