به گزارش خبرنگار مهر، میرزاحمید هنرمند نقاشی که نقاشیهای محیطیاش در سطح پایتخت به دلیل سبک و تکنیکی که استفاده میکند، قابل شناسایی است، پس از جنگ رمضان نیز دست به کار شده و این بار در مدارسی که آسیبدیدهاند، شروع به نقاشی دیواری و محیطی کرده است.
این هنرمند که همچون بنکسی ناشناس است، در صفحه شخصی خود عکسهایی از نقاشیهایش در ۲ مدرسه را منتشر کرده است.
در مدرسه شهید همدانی و مدرسه علامه حلی که در حملات آمریکا و رژیم صهیونسیتی به ایران تخریب شدهاند، نقاشیهایی که با رنگ منحصربهفرد این هنرمند نقش بستهاند، دیده میشود. همچنین در مدرسه علامه حلی، در توضیح نقاشیاش نوشته است: «تا آخرین قطره شمع، تا آخرین قطره خون، ایران».
در جریان جنگ رمضان، حدود ۱۲۰۰ فضای آموزشی، شامل نزدیک به هزار مدرسه و بیش از ۱۰۰ واحد اداری و اردوگاهی آسیب دیدهاند. به گفته وزیر آموزش و پرورش، ۲۰ مدرسه نیز به طور کامل تخریب شدهاند که بیشتر آنها در استانهای تهران، مرکزی و هرمزگان قرار دارند.
