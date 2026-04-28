۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

نقش‌هایی از بنکسی ایرانی در مدارس جنگ‌زده؛ میرزاحمید دست به کار شد

میرزاحمید ملقب به بنکسی ایرانی، در ۲ مدرسه پایتخت، نقش‌هایی برای این مدارس جنگ‌زده طراحی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، میرزاحمید هنرمند نقاشی که نقاشی‌های محیطی‌اش در سطح پایتخت به دلیل سبک و تکنیکی که استفاده می‌کند، قابل شناسایی است، پس از جنگ رمضان نیز دست به کار شده و این بار در مدارسی که آسیب‌دیده‌اند، شروع به نقاشی دیواری و محیطی کرده است.

این هنرمند که همچون بنکسی ناشناس است، در صفحه شخصی خود عکس‌هایی از نقاشی‌هایش در ۲ مدرسه را منتشر کرده است.

مدرسه علامه حلی

در مدرسه شهید همدانی و مدرسه علامه حلی که در حملات آمریکا و رژیم صهیونسیتی به ایران تخریب شده‌اند، نقاشی‌هایی که با رنگ منحصربه‌فرد این هنرمند نقش بسته‌اند، دیده می‌شود. همچنین در مدرسه علامه حلی، در توضیح نقاشی‌اش نوشته است: «تا آخرین قطره‌ شمع، تا آخرین قطره‌ خون، ایران».

مدرسه شهید همدانی

در جریان جنگ رمضان، حدود ۱۲۰۰ فضای آموزشی، شامل نزدیک به هزار مدرسه و بیش از ۱۰۰ واحد اداری و اردوگاهی آسیب دیده‌اند. به گفته وزیر آموزش و پرورش، ۲۰ مدرسه نیز به طور کامل تخریب شده‌اند که بیشتر آن‌ها در استان‌های تهران، مرکزی و هرمزگان قرار دارند.

آزاده فضلی

