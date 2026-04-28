ضرورت گسترش پوشش بیمه جنگ برای خانه ها، خودروها و دارایی های شهروندان

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت بیمه کشور در جریان رخدادهای جنگ رمضان توانست ساختار خدمات رسانی خود را بدون وقفه حفظ کند و تمامی فرآیندهای صدور بیمه نامه ارزیابی خسارت رسیدگی به پرونده ها و پرداخت تعهدات را به صورت حضوری و غیرحضوری ادامه دهد در ایام تعطیلات نوروز نیز سامانه های برخط شرکت ها و مراکز تماس به صورت شبانه روزی فعالیت داشتند و امکان خرید برخی پوشش های ویژه مانند الحاقیه خطر جنگ نیز برای بیمه گذاران فراهم بود آغاز دوباره عملیات ارزیابی از نخستین روزهای پس از آتش بس و ورود صنعت بیمه به فاز جبران خسارات نشان داد که این بخش نقش محوری در بازسازی شرایط اقتصادی شهروندان دارد گزارش ها حاکی از آن است که از ابتدای هفته پس از آتش بس روند واریز مبالغ برای پرونده های خرد آغاز شد و مکانیزم های حمایتی جهت افرادی که پوشش های خاص جنگی نداشتند در سطح ملی به اجرا درآمد ساختار حمایتی دولت و بیمه مرکزی موجب شد حجم قابل توجهی از خسارتهای خرد در کوتاه ترین زمان ممکن وارد مرحله پرداخت شود.

بر اساس آخرین آمار موجود بیش از نوزده هزار خودرو به عنوان خسارت دیده در سامانه ارزیابی ثبت شد و کارشناسی بیش از پانزده هزار پرونده نیز نهایی گردید دولت منابع لازم برای پرداخت این گروه از خسارتها را تأمین کرده و اولویت در پرداخت مربوط به پرونده هایی است که زیان آنها کمتر از سی میلیون تومان برآورد شده است این اولویت گذاری با هدف سرعت بخشیدن به گردش مالی خانوارها و کاهش فشار اقتصادی ناشی از خسارتهای فوری انجام شد خدمات بیمه ای در این دوره نشان داد که وجود یک ساختار پایدار برای مدیریت بحران نقش بسیار مهمی در بازگشت آرامش اقتصادی و اجتماعی دارد.

دو مسیر متفاوت برای دارندگان و فاقدان پوشش جنگ

از جمله چالش های مهم روزهای پس از جنگ تفاوت در روند رسیدگی به پرونده ها بر اساس وجود یا نبود الحاقیه پوشش جنگ بود برای افرادی که پیش از جنگ یا در دوره دوازده روزه درگیری الحاقیه جنگ را دریافت کرده بودند مسیر رسیدگی بسیار ساده تر بود این دسته می توانستند به طور مستقیم به شرکت بیمه گر خود مراجعه کنند و شرکت ها نیز طبق بخشنامه بیمه مرکزی موظف بودند حداکثر ظرف چهارده روز پس از تکمیل مدارک خسارت را تسویه کنند تجربه این گروه بار دیگر نشان داد که وجود پوشش جنگ میتواند روند احقاق حقوق بیمه گذار را به شکل قابل توجهی تسهیل کند اما برای افرادی که الحاقیه جنگ نداشتند مسیر دیگری تعریف شد و مسئولیت عاملیت رسیدگی بر عهده بیمه ایران قرار گرفت در این ساختار متقاضیان ابتدا باید به ستادهای مدیریت بحران فرمانداری ها یا سازمان پیشگیری شهرداری مراجعه می کردند و پس از ارزیابی اولیه و تایید پرونده ها برای انجام ارزیابی تخصصی و پرداخت به شعب منتخب بیمه دولتی ارجاع داده می شدند این فرآیند هرچند از نظر اداری طولانی تر بود اما از آن جهت اهمیت داشت که حتی افرادی که پوشش خاص جنگی خریداری نکرده بودند نیز بتوانند با استفاده از سازوکارهای حمایتی تا حد امکان جبران خسارت دریافت کنند روند تعریف شده در واقع نشان دهنده نقش دولت در تأمین حداقلی امنیت مالی برای شهروندان در شرایط ویژه بود.

پرونده های سنگین خسارت همچنان در مرحله بررسی قرار دارند و شامل زیان های وارد شده به واحدهای مسکونی صنعتی و تجاری و همچنین خودروهایی می شوند که دچار خسارت شدید بوده اند ابلاغیه جدید شورای عالی بیمه درباره تعرفه ارزیابی خسارت در سال هزار و چهارصد و پنج کارشناسان را موظف کرده است با سرعت بیشتری نسبت به برآورد دقیق زیانهای ساختاری اقدام کنند پس از نهایی شدن ارزیابی ها و تخصیص بودجه در هیأت وزیران مرحله دوم پرداختها آغاز خواهد شد و پیش بینی میشود این مرحله بخش عمده آسیبهای سنگین را پوشش دهد با توجه به حجم گسترده خسارتها اهمیت وجود پوشش جنگ برای داراییهای اساسی شهروندان به شکلی بی سابقه آشکار شد.

اهمیت پوشش جنگ در مدیریت ریسک دارایی های مردم

این زارش حاکی است پوشش بیمه جنگ در سالهای گذشته کمتر مورد توجه عموم قرار میگرفت اما رخدادهای اخیر ثابت کرد که این پوشش نه یک خدمت لوکس بلکه یکی از ضروری ترین ابزارهای مدیریت ریسک برای خانواده ها و کسب و کارها است ماهیت ریسک جنگ با سایر ریسک های معمول مانند تصادف آتش سوزی یا سرقت تفاوت بنیادی دارد در یک رویداد جنگی احتمال وقوع خسارتهای همزمان و گسترده بسیار زیاد است به طوری که هزاران واحد مسکونی یا خودرو ممکن است در عرض چند دقیقه دچار آسیب یا تخریب شوند همین ویژگی باعث می شود تکیه بر منابع مالی شخصی برای جبران خسارت در چنین موقعیتهایی تقریبا غیرممکن باشد و تنها راه منطقی انتقال ریسک به ساختار بیمه ای است ریسک جنگ برخلاف ریسکهای روزمره قابل پیش بینی نیست و نمیتوان شدت یا گستره آن را تخمین زد بنابراین خانواده هایی که فاقد این پوشش هستند با آسیب پذیری شدید مواجه خواهند شد که به طور مستقیم بر ثبات اقتصادی آنها تاثیر میگذارد.

در حوزه مسکن اهمیت پوشش جنگ بیش از هر زمان دیگری روشن شد واحدهای مسکونی در برابر موج انفجار آوار و آسیبهای سازه ای بسیار آسیب پذیرند بازسازی چنین خسارتهایی هزینه های سنگین و گاه خارج از توان خانواده ها ایجاد میکند و پوشش جنگ میتواند هزینه بازسازی را جبران کرده و از فروپاشی مالی خانوار جلوگیری کند در بخش خودرو نیز حضور پوشش جنگ اهمیت زیادی پیدا کرد حجم بالای خودروهای آسیب دیده در جنگ رمضان نشان داد که نبود این پوشش میتواند روند جبران خسارت را طولانی و برای بسیاری از افراد دشوار کند هرچند دولت برای کاهش فشار اقتصادی برخی سازوکارهای حمایتی موقت ایجاد کرد اما این حمایت ها قابل اتکا و تداوم پذیر نیستند و در شرایط عادی بخش عمده بار مالی بر دوش شهروندان باقی می ماند بنابراین بیمه جنگ باید از یک پوشش اختیاری کم تقاضا به یک نیاز واقعی و حیاتی تبدیل شود.

در کنار این مباحث بیمه مرکزی برای کاستن از فشار مالی مردم در دوره جنگ طرح بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث را تا اواسط اردیبهشت تمدید کرد تا شهروندانی که در روزهای بحران نتوانسته بودند بیمه نامه خود را تمدید کنند بدون جریمه موفق به ادامه پوشش شوند مجموعه این اقدامات نشان میدهد که نظام بیمه کشور نقش مهمی در بازگرداندن ثبات مالی و اجتماعی پس از بحرانهای بزرگ دارد و توسعه پوشش جنگ میتواند این نقش را تقویت کرده و از آسیبهای گسترده آینده پیشگیری کند.