تأمین اعتبار خسارت خودروهای جنگ رمضان تا ۴۸ ساعت آینده

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بیمه مرکزی، رئیس‌کل جدید بیمه مرکزی اعلام کرد منابع مورد نیاز برای پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده در جریان جنگ رمضان، حداکثر تا امروز و فردا تأمین خواهد شد تا بیمه ایران بتواند روند پرداخت‌ها را آغاز کند.

در نشست مشترک موسی رضایی، رئیس‌کل تازه منصوب‌شده بیمه مرکزی، با مدیرعامل بیمه ایران، آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های خسارت مربوط به جنگ رمضان مورد بررسی قرار گرفت. رضایی در این جلسه تأکید کرد که پس از تأمین اعتبار، پرداخت خسارت‌ها از سوی بیمه ایران بدون وقفه انجام خواهد شد.

بر اساس اعلام بیمه ایران، تاکنون حدود ۳۰ هزار خودروی آسیب‌دیده ارزیابی شده است. خسارت پرونده‌های زیر ۳۰ میلیون تومان در هفته‌های گذشته پرداخت شده و در حال حاضر تنها پرونده‌های با خسارت بیش از ۳۰ میلیون تومان باقی مانده است که ارزیابی آن‌ها نیز پیش‌تر نهایی شده است.

طبق برآوردهای اولیه و کارشناسی، مجموع خسارت این پرونده‌ها حدود ۶ همت تخمین زده می‌شود؛ رقمی که به گفته منابع مطلع، با دستور رئیس‌کل بیمه مرکزی تأمین و پرداخت خواهد شد.

بر این اساس، با فراهم شدن منابع مالی، پرداخت خسارت خودروهای باقی‌مانده در روزهای آینده آغاز می‌شود.