به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقان نیری در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان مهریز، با تأکید بر این که اعتیاد به مواد مخدر مهم‌ترین و اولویت‌دارترین آسیب اجتماعی کشور است، اظهار کرد: لازم است دستگاه‌های عضو شورا تمام ظرفیت خود را برای مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر به‌کار گیرند.

وی با اشاره به این که بخش قابل‌ توجهی از پرونده‌های تشکیل‌ شده در دستگاه قضایی به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم با معضل مواد مخدر مرتبط است، افزود: ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله دعاوی خانوادگی، فساد و فحشا، حاشیه‌نشینی و طلاق در اعتیاد به مواد مخدر نهفته است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ضمن بیان این که انجام فعالیت‌های جهادی و فوق‌العاده در حوزه مبارزه با مواد مخدر یک ضرورت است، گفت: دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی باید ضمن انجام دقیق وظایف ذاتی خود، با روحیه جهادی در مسیر مبارزه با مواد مخدر گام بردارند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: ضروری است اعضای شورای هماهنگی شهرستان، کمبودهای لجستیکی و منابع مورد نیاز دستگاه‌های متبوع خود را از مرکز استان پیگیری کرده و برای رفع چالش‌ها و موانع موجود با هماهنگی دستگاه‌های استانی اقدام کنند.