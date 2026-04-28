اعتبارات آبفای مازندران به ۳۲ همت رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی ظهر سه شنبه در بازدید از پروژههای آبفا استان از رشد قابل توجه اعتبارات عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان در سال جاری خبر داد و اعلام کرد این افزایش زمینه اجرای گسترده پروژههای آبرسانی و فاضلاب را در سطح استان فراهم میکند.
استاندار مازندران، اعلام کرد: مجموع اعتبارات عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان در سال جاری به ۳۲ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: در ردیفهای ملی پیوست قانون که عمدتاً مربوط به پروژههای فاضلاب شهری هستند، اعتبارات ۱۴ درصد رشد داشته و در بخش اعتبارات استانی جهشی معادل ۳۱۴ درصد ثبت شده است و این روند نشاندهنده توجه ویژه دولت و دستگاههای اجرایی استان به توسعه زیرساختهای حیاتی آب و فاضلاب است.
استاندار مازندران همچنین به پشتیبانی از طرحهای نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱،۲۵۰ میلیارد ریال از منابع صندوق ملی مسکن برای تکمیل زیرساختهای آب و فاضلاب این پروژهها اختصاص یافته که نقش مهمی در تأمین پایدار خدمات شهری دارد.
یونسی رستمی با بیان اینکه ظرفیتهای نوین تأمین مالی نیز مورد استفاده قرار گرفته است، اعلام کرد: در سال گذشته ۵۸ هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات ماده ۵۶ قانون الحاق برای تسریع اجرای طرحهای فاضلاب هدفگذاری شده که حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال آن در مرحله انعقاد تفاهمنامه یا واریز به بانکهای عامل قرار دارد.
استاندار تأکید کرد: تحقق کامل این منابع موجب افزایش چشمگیر اعتبارات عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان خواهد شد و مسیر اجرای پروژههای مهم آبرسانی و فاضلاب در سراسر مازندران تسهیل میشود.
