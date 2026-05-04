به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فعالی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی عملیات عمرانی احداث بلوار شهدای محمودآباد اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده این بلوار تا پایان تیرماه به بهره‌برداری خواهد رسید تا مورد استفاده شهروندان عزیز قرار بگیرد.

وی با بیان این که بلوار شهدای محمودآباد، بلوار استقلال را به خیابان انقلاب متصل می کند، گفت: احداث این بلوار نقس بسزایی در کاهش ترافیک خیابان انقلاب خواهد داشت.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد هزینه اجرای عملیات عمرانی این پروژه را ۱۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: طول بلوار شهدای محمودآباد ۸۰۰ متر و عرض ۲۴ متر از پوسته به پوسته می باشد که دو معبر به عرض ۸.۵ متر دارد و همچنین یک متر برای نصب روشنایی در رفیوژ میانی در نظر گرفته شده است.

فعالی گفت: حجم خاکبرداری در این عملیات عمرانی این پروژه تاکنون بالغ بر ۱۸ هزار متر مکعب و همچنین ۳۰ هزار متر مکعب حجم خاکریزی بوده تا بتوانیم معبر شهدای محمودآباد را برای بهره‌برداری کامل آماده سازی کنیم.

وی با تأکید بر تسریع در جابجایی پایه های روشنایی قدیمی و همچنین جابجایی لوله آب توسط شرکت های خدمات رسان، از شرکت های حفار خواست تا با تسریع در انجام تعهدات خود، شهرداری یزد را در اجرا و تکمیل این پروژه یاری نمایند.