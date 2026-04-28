  1. جامعه
  2. انتظامی
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

کشف بیش از ۲۴۸ میلیارد تومان کالای احتکار و قاچاق طی ۲ روز

کشف بیش از ۲۴۸ میلیارد تومان کالای احتکار و قاچاق طی ۲ روز

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف احتکار کالای اساسی و قاچاق خبرداد و گفت: کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را بیش از ۲۴۸ میلیارد تومان برآورد کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اظهار کرد: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مامورین این پلیس موفق به کشف اقلام کالای اساسی و قاچاق در محدوده تهران بزرگ شدند.

وی افزود: در ادامه گشت های نظارتی روزانه پلیس امنیت اقتصادی از واحدهای صنفی(فروشگاه های بزرگ و کوچک و..) درخصوص تخلفات اعم از کم فروشی، گران‌فروشی، احتکار، تخلفات مرتبط با کالا برگ و...؛ برخورد با تخلفات مذکور و کنترل پمپ بنزین ها و نانوایی ها و نحوه ارائه خدمات به مراجعین و انبار کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در خصوص کالاهای احتکاری به صورت روزانه مورد کنترل قرار می گیرد.

سردار افشاری ادامه داد: کالاهای کشف شده شامل ۱۰۳ تن برنج، ۴۴ تن حبوبات، ۷ تن ماکارونی، ۷۹۴ تن مود اولیه پتروشیمی، ۱۲۴ تن پلی اتیلن بوده که در این خصوص ۶ فقره پرونده تشکیل و به همراه ۶ متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام انتظامی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۲۴۸میلیارد تومان اعلام کرده اند، تأکید کرد: اغلب کالاهای قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندار لازم می باشند و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره می اندازند. از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شماره های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

کد مطلب 6814003

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

